Awaria na Rynku Staromiejskim w Toruniu! Pilny komunikat o braku wody

2026-01-15 14:39

- Na Rynku Staromiejskim w Toruniu doszło do awarii sieci wodociągowej - podali w czwartek przedstawiciele UMT w komunikacie, opublikowanym na głównej stronie miasta. Utrudnienia mogą potrwać do 16 stycznia.

Awaria wodociągu na Rynku Staromiejskim w Toruniu

Autor: Toruńskie Wodociągi/ Materiały prasowe Awaria wodociągu na Rynku Staromiejskim w Toruniu

Toruń: Awaria na Rynku Staromiejskim

Niepokojące wieści z centrum toruńskiej starówki. W czwartek, 15 stycznia, na południowej pierzei Rynku Staromiejskim w Toruniu doszło do awarii sieci wodociągowej

- W związku z naprawą o godzinie 15:30 Miejskie Wodociągi zamkną dopływ wody do mieszkań i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie awarii sieci wodociągowej. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o braku dostępu do wody. W związku z pracami nastąpi również demontaż nawierzchni w rejonie awarii. Planowany termin zakończenia prac to 16 stycznia - przekazała Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z biura prasowego UMT.

