Awaria na Rynku Staromiejskim w Toruniu! Pilny komunikat o braku wody

Toruń: Awaria na Rynku Staromiejskim

Niepokojące wieści z centrum toruńskiej starówki. W czwartek, 15 stycznia, na południowej pierzei Rynku Staromiejskim w Toruniu doszło do awarii sieci wodociągowej.

- W związku z naprawą o godzinie 15:30 Miejskie Wodociągi zamkną dopływ wody do mieszkań i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie awarii sieci wodociągowej. Przedsiębiorcy zostali poinformowani o braku dostępu do wody. W związku z pracami nastąpi również demontaż nawierzchni w rejonie awarii. Planowany termin zakończenia prac to 16 stycznia - przekazała Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z biura prasowego UMT.

Więcej informacji wkrótce!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].