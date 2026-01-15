Szklanka na chodnikach w Toruniu. Nowy komunikat MZD. "Sytuacja w wielu miejscach wymaga poprawy"

Toruń walczy ze skutkami gołoledzi

Gołoledź dała się we znaki Polakom. Określenie "szklanka na chodnikach" dominowało w wielu regionach. Lekarze z SOR w Toruniu mieli pełne ręce roboty. Tylko w środę (14 stycznia 2026 r.), do godziny 17:00 w WSZ odnotowano 30 przypadków złamań lub zwichnięć. Później ta liczba wzrosła do 54. Relację z oddziału ratunkowego znajdziecie w tym miejscu.

Sytuacja w grodzie Kopernika uległa poprawie, choć służby nadal mają co robić. W komunikacie MZD czytamy, że w czwartek, w godzinach porannych odbyło się spotkanie służb odpowiedzialnych za „Akcję Zima” (Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia) pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Torunia Rafała Pietrucienia.

- Mamy świadomość, że sytuacja w wielu miejscach wymaga poprawy - powiedział Marcin Centkowski, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Torunia. - Podjęto decyzję, aby przedstawiciele służb kontynuowali objazdy i identyfikowali miejsca niebezpieczne na chodnikach i przystankach. Prosimy również mieszkańców, aby zgłaszali takie miejsca do dyspozytorów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - zaapelował Centkowski.

Miejsca wymagające dodatkowej interwencji służb można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem:

tel. 56 63 98 136

tel. kom. 605 102 300 (całodobowo)

e-mail: [email protected]

Rzeczniczka MZD poinformowała również, ze w związku z marznącymi opadami deszczu i gołoledzią nie zostały odwołane zajęcia w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

- Obecnie, na terenie Torunia, trwają działania mające na celu uszorstnianie nawierzchni. Stosowane środki dobierane są w zależności od sytuacji i panujących warunków atmosferycznych. Przy obecnej pogodzie najlepiej sprawdza się mieszanka chlorku sodu i chlorku magnezu - wskazał MZD w komunikacie dla mediów.

- O dodatkowe wsparcie została poproszona Straż Miejska, która ma również informować o miejscach wymagających interwencji służb odpowiedzialnych na zapewnienie dostępności dróg i chodników. Pomimo poprawy sytuacji na drogach i chodnikach prosimy kierowców o zdjęcie nogi z gazu, zachowanie większych odstępów i unikanie gwałtownych manewrów. Pieszym przypominamy o ostrożnym poruszaniu się, szczególnie na przejściach i w miejscach słabiej oświetlonych - dodali przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg.

To warto wiedzieć:

Działania prewencyjne, jak i bieżące podczas marznących opadów deszczu i gołoledzi, były realizowane na chodnikach komunalnych i drogach rowerowych, tj. 1 550 000 m kw. w tym: chodniki komunalne 1 300 000 m kw., drogi rowerowe 250 000 m kw., łącznie to ponad 300 km.

Służby zaangażowane w „Akcję Zima” na bieżąco monitorują prognozy pogody i planują działania, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych (dla mieszkańców) skutków, mogących pojawić się na drogach i chodnikach.

Zima, a obowiązki mieszkańców

MZD przypomina, że w zimowym utrzymaniu MPO znajdują się wyłącznie miejskie chodniki i drogi rowerowe. Obowiązek odśnieżania pozostałych chodników spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.

- Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta. Zgodnie z przepisami właściciele, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do ich obowiązków należy oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym - czytamy na stronie MZD.