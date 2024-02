Bartosz Szymański kandydatem na prezydenta. To przedstawiciel Aktywnych dla Torunia

Gwiazdor sportu z Torunia przed sądem. Ciężkie zarzuty. Aż trudno w to uwierzyć

W drugim tygodniu lutego informowaliśmy, że prezydent Torunia Michał Zaleski jeszcze nie podjął decyzji, czy będzie kandydował w wyborach. Swój udział zadeklarował za to Paweł Gulewski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. W piątek (16 lutego 2024) Klub Radnych Aktywni dla Torunia poinformował, że do wyścigu stanie Bartosz Szymański. To radny z wieloletnim doświadczeniem i społecznik, który jak sam podkreśla - chce przede wszystkim stawać po stronie mieszkańców.

Wcześniej mówiło się, że o fotel prezydenta Torunia mogą powalczyć Margareta Skerska-Roman lub Maciej Krużewski. Ostatecznie Aktywni dla Torunia postawili na Szymańskiego. Całą trójkę łączy wyjście z Koalicji Obywatelskiej. Skreska-Roman, Krużewski i Szymański zarzucali kolegom, że tkwią w układzie z prezydentem Michałem Zaleskim. Bartosz Szymański z pewnością należy do opozycji.

Cały Toruń wciąż czeka na decyzję prezydenta Michała Zaleskiego. Choć w tym roku skończy on 72 lata, wciąż panuje przekonanie, że jeśli wystartuje, to będzie głównym faworytem. Ostatnimi czasy wygrywał regularnie w pierwszej turze. W tym roku wznowił swoje cykliczne spotkania z mieszkańcami, co wielu odebrało jako sygnał, że fotel prezydenta nadal mu pasuje.