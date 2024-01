Trzęsienie ziemi w toruńskich władzach! Wiceprezydent rezygnuje po trzech latach

Paweł Gulewski nadzorował działania związane ze sferami takimi jak zdrowie i polityka społeczna, środowisko i ekologia, ochrona zabytków, funkcjonowanie centrum miasta, sprawy administracyjne związane z pojazdami oraz ewidencjami i zezwoleniami.​ Dodajmy, że do końca kadencji nie będzie wybierany nowy zastępca, a zadania, którymi zajmował się dotychczas Gulewski będą rozdysponowane wśród prezydenta, obecnych wiceprezydentów - Zbigniewa Fiderewicza i Adriana Mola oraz sekretarza i skarbniczkę Torunia. Paweł Gulewski swoją funkcję oficjalnie będzie pełnił do 18 stycznia.

- 1 899 420 minut pracy dla mieszkańców ukochanego Torunia - podsumował Gulewski w mediach społecznościowych. Na pytanie o start w wyborach na prezydenta Torunia nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

- Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi za to, że chciał się zaangażować w taki sposób jaki to robił na stanowisku zastępcy Prezydenta, że cierpliwie znosił współpracę ze mną. Chciałbym również serdecznie podziękować za wszystko to, co dobre otrzymaliśmy od Pana jako miasto. Trzymam kciuki, aby nowe drogi zawodowe układały się dobrze - przekazał prezydent Michał Zaleski.