Będzie nowy zakaz w sanatoriach? Rząd planuje zrobić to po cichu!

Rząd pracuje nad nowym projektem. Chodzi o sprzedaż alkoholu

W ostatnim czasie Ministerstwo Zdrowia pokazało nową wersję projektu ustawy, która dotyczy przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Polsce. Przepisy mają objąć zakaz handlu alkoholem m.in. na stacjach benzynowych i w ośrodkach leczniczych.

W ustawie, którą zaprezentowano już kilka miesięcy temu, zakładano, że sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych miała być ograniczona w nocy np. między godziną 22 a 6 rano. Aktualnie mówi się o całkowitym zakazie sprzedaży alkoholu w tego typu miejscach. Dodatkowo nowy projekt ustawy przewiduje zakaz sprzedaży alkoholu na terenie zakładów leczniczych, w tym w uzdrowiskach.

Zakaz sprzedaży alkoholu w uzdrowiskach

Zakaz sprzedaży napojów wyskokowych miałby objąć również sanatoria, bowiem - jak się okazuje - zdarzają się skargi, dotyczące tego, że w miejscach, które docelowo mają poprawiać zdrowie, można zakupić alkohol, który jest tak naprawdę swego rodzaju trucizną dla organizmu.

W skargach kierowanych do NFZ, a także w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o negatywnym odbiorze społecznym sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Dotychczasowa, dodatkowa ochrona w postaci zakazów wprowadzanych przez gminy w drodze uchwał, które jeżeli są uchwalane to w odniesieniu do konkretnych obiektów np. szpitala, z pominięciem innych zakładów leczniczych, jest niewystarczająca i ma charakter uznaniowy – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Nowy zakaz miałby zostać wdrożony w życie od 1 stycznia 2026 roku. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie oznacza to, iż alkohol po tej dacie zniknie z sanatoriów czy stacji benzynowych. Okazuje się bowiem, że pozwolenia na sprzedaż zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez 5 lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

