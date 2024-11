Bezdomni z Torunia stworzą meble dla ofiar powodzi. Jedyna taka akcja w Polsce

Będziemy budować z osobami w kryzysie bezdomności komplety kuchni, które trafią do powodzian. Myślę, że to fajna, jedyna w Polsce akcja, gdzie osoby, które same są wykluczone, pomagają innym. Chcemy pokazać, że praca to nie tylko pieniądze, ale wartość dodana. Można przywrócić godność drugiemu człowiekowi i przy okazji pomóc - podkreśla Piszczek.