Bezwzględna para zaatakowała niewinną kobietę. Polowali na astronomiczne pieniądze

Ceny owoców i warzyw wystrzeliły do góry. To zestawienie sprawi, że złapiecie się za głowę

Oficer prasowa KPP w Rypinie asp. Dorota Rupińska poinformowała "Super Express", że opisywana sprawa miała swój początek w poniedziałek (29.05.23). To wtedy do jednej z mieszkanek z powiatu rypińskiego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku. Mężczyzna oświadczył, że z jej konta bankowego były próby wypłat pieniędzy i w tej chwili są one zagrożone. - Mężczyzna przekonał kobietę, że bank współpracuje z policją, aby namierzyć i zatrzymać oszustów i chcą aby ona wypłaciła ze swojego konta pieniądze i przekazała wskazanej osobie - wyjaśnia policjantka z regionu.

Jak to zwykle bywa w takich przypadkach - sprawca polecił kobiecie nie rozłączać się i szczegółowo instruował, co ma dalej robić. Niestety, kobieta uwierzyła fałszywemu pracownikowi, wypłaciła ze swojego konta pieniądze i zawiozła we wskazane miejsce na terenie powiatu warszawskiego. Po tym fakcie kobieta zorientowała się, że została oszukana i następnego dnia zgłosiła się na policję, by złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Na szczęście później nastąpił pozytywny zwrot akcji.

W trakcie tych czynności do kobiety ponownie zadzwonił mężczyzna z tą samą historią. Jak przewidzieli policjanci oszust chciał wyłudzić kolejne pieniądze, tym razem do przekazania pieniędzy miało dojść na terenie Rypina. Od tej chwili kryminalni byli w pełnej gotowości, by namierzyć sprawców. Zasadzka się udała.

- Gdy po odbiór pieniędzy przyszedł podejrzewany przez nich mężczyzna, policjanci go obezwładnili i zatrzymali. Kryminalni namierzyli także kobietę, która czekała na niego w samochodzie. Pokrzywdzona potwierdziła, że to temu samemu mężczyźnie dzień wcześniej przekazała gotówkę. Zatrzymani, 20-letnia kobieta (20 l.) i 22-letni mężczyzna trafili do policyjnego aresztu - informuje nas asp. Dorota Rupińska.

- W toku dalszych czynności policjanci zabezpieczyli do sprawy ponad 30 000 złotych, 38 000 dolarów, a także samochód wartości około 120 000 złotych - dodaje policjantka.

Polowali na ogromne pieniądze. Grozi im 10 lat więzienia

Na początku czerwca para została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Rypinie na przesłuchanie. Usłyszeli zarzut oszustwa oraz usiłowania oszustwa do mienia znacznej wartości. - Na podstawie zebranych przez kryminalnych dowodów prokurator zastosował wobec kobiety dozór policyjny, a 2 czerwca sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Za takie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia. Śledczy zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy - podsumowuje policjantka z Rypina.

Nasza redakcja apeluje do czytelników - uświadamiajcie bliskich o zagrożeniu ze strony oszustów! Przestępcy z pewnością nie zrezygnują ze swoich niecnych prób.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Spotkałeś/aś się kiedyś z próbą oszustwa? Tak Nie