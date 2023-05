Przyszedł nad staw z workiem. W środku był martwy pies! Zabójca był pijany jak smok

Znieważył kobietę i zrobił to w kościele. To nie wszystko! Przestępczy "dorobek" 35-latka szokuje

Rzeczonego 7 maja, ok. godziny 19:00 rypińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zabiciu psa. Świadek wskazał funkcjonariuszom, kto dokonał mordu. Truchło zwierzaka zostało ujawnione nad stawem i zostało zabezpieczone do badań. - Sprawca przyszedł z wypełnionym workiem, który najpierw wrzucił do wody, a następnie po pewnym czasie go wyciągnął. Jak się później okazało, wewnątrz był pies - informuje "Super Express" asp. szt. Dorota Rupińska, oficer prasowa KPP w Rypinie.

Kujawsko-pomorskie: 49-latek zabił psa. Był pijany jak smok

Do wyjaśnienia sprawy policjanci zatrzymali 49-latka. Mężczyzna był pijany, miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu i trafił do policyjnego aresztu. - Następnego dnia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut zabicia psa, za co zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt grozi mu do 3 lat więzienia - podsumowuje asp. szt. Rupińska.

Obrońcy praw zwierząt codziennie walczą o to, aby wyroki za bestialskie traktowanie czworonożnych przyjaciół były wyższe. Do ewentualnych postanowień sądu w tej sprawie będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Tak Nie Nie mam zdania