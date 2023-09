Takiej fety i świętowania w Toruniu dawno nie było. Gdy oddawano nową linie tramwajową łączącą toruńską starówkę z osiedlem JAR, prezydent Torunia Michał Zaleski chodził dumny jak paw. Z tej okazji w wielkiej sali koncertowej odbył się specjalny koncert. Na nim odbyła się premiera piosenki o tramwaju. Z miejsca piosenka podbiła serce torunian. Potem był piknik. Zanim jednak on nastąpił, biskup senior toruńskiej diecezji Andrzej Suski (81 l.) poświecił tory.

Biskup poświęcił tramwaj na Jar za darmo

Mieszkańcy Torunia mają prawo wiedzieć kto zapłacił za tramwajową fetę. Dlatego w miniony poniedziałek (28 sierpnia 2023 r.) poprosiliśmy prezydenta Michała Zaleskiego (71 l.) o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy to Urząd Miasta zapłacił za galę w CKK Jordanki, w związku z oddaniem do użytku nowej linii tramwajowej? Jeśli tak, to ile? Jeśli nie, to czy Panu wiadomo, kto zapłacił za galę? Czy Urząd Miasta zapłacił za jakiekolwiek uroczystości związane z otwarciem nowej linii tramwajowej? Jeżeli tak, to ile? Czy biskup senior otrzymał gratyfikacje finansową za poświęcenie wodą święcona nowej linii? Jeżeli tak, to ile?

- Urząd Miasta Toruniu nie zapłacił za galę w CKK Jordanki, w związku z oddaniem do użytku nowej linii tramwajowej. Za galę zapłacił Miejski Zakład Komunikacji, w całości z pieniędzy pozyskanych od sponsorów. Biskup senior nie otrzymał gratyfikacji za poświęcenie nowej linii - odpowiedziała w piśmie rzeczniczka prezydenta Zaleskiego, Malwina Jeżewska.

Mieszkańcy Torunia liczą na to, że już za kilka lat będą bawić się na pikniku zorganizowanym z okazji wyremontowania Bulwaru Filadelfijskiego. Kiedy to jednak nastąpi - nie wiadomo. Remontowany bulwar miał być już oddany do użytku. Niestety, wciąż nie widać daty zakończenia projektu. Dlatego niektórzy mieszkańcy Torunia chcieli, by na plac remontowy wkroczył biskup z kropidłem. Liczą na to, że wtedy nastąpi cud i remont ruszy z kopyta.

Pod tekstem znajdziecie zdjęcia z uroczystego otwarcia tramwaju na Jar