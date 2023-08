Po tym, co zrobiła w autobusie do Niemiec, ludzie prosili, żeby wysiadła. Kierowca był nieugięty: nie ma litości!

Władze Torunia od dawien dawna komunikowały, że budowa nowej linii tramwajowej na Jar to jeddn z kluczowych projektów ostatnich lat. Udało się go zrealizować pod koniec sierpnia 2023 roku. W piątek świętowano finisz inwestycji. Parada tramwajów, festyn BiT-City, konkursy dla małych i dużych, wspólna nauka energetycznych tańców, koncert zespołu Żuki, darmowe przejażdżki nowymi Swingami to tylko część atrakcji z okazji otwarcia nowej linii tramwajowej na północ Torunia, które odbyło się 25 sierpnia 2023 r. Przypomnijmy - budowa tramwaju na Jar to element przedsięwzięcia komunikacyjnego - projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II.

Toruń: Festyn z okazji otwarcia tramwaju na Jar

Na stronie UMT pojawiły się historyczne wspomnienia. Otwarcie nowej linii miało z nimi sporo wspólnego.

23 października 1907 roku około godz. 11:00 z przystanku przy Ratuszu Staromiejskim w Toruniu ruszył pierwszy tramwaj na Chełmińskie Przedmieście. Podróż do pętli, która wtedy znajdowała się u wylotu ul. Janitzena (obecnie ul. Grunwaldzka), trwała osiem minut.

W 1955 roku linię przedłużono do Dworca Północnego, zaś w 1956 aż do skrzyżowania Szosy Chełmińskiej (wówczas ul. Nowickiego) z ul. Kwiatową i Lisią. Przy dworcu pasażerowie musieli się przesiadać przechodząc na drugą stronę torów kolejowych, by tak wsiąść do drugiego, kursującego wahadłowo wagonu. W latach 70. zamknięto najmłodszy odcinek torowiska, a w 1991 roku przez Chełmionkę przejechał ostatni tramwaj.

- 25 sierpnia 2023 r. historia zatoczyła koło. Po 116 latach od pierwszego i 32 od ostatniego kursu miejska komunikacja szynowa znów pojawiła się na Chełmińskim Przedmieściu. Tym razem jednak nie kończy tam swojej trasy. Uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej, która przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowej pętli przy ul. Heweliusza, odbyło się 25 sierpnia 2023 r. na al. Solidarności - podaje Sylwia Derengowska, rzeczniczka MZK w Toruniu.

- Panie i Panowie - mamy to! Rusza nowa trasa tramwajowa na północ Torunia, aż do pętli przy ul. Heweliusza. To inwestycja, które trwała kilka lat, ale przynosi dzisiaj efekty. Proszę, abyście traktowali Państwo tę nową trasę tramwajową jako dobry, ciekawy i sprawdzony pomysł na korzystanie z transportu publicznego - mówił prezydent Michał Zaleski podczas otwarcia linii, jakie miało miejsce w al. Solidarności.

Tam też prezydent odebrał pozwolenia na użytkowanie nowej linii tramwajowej od Marka Chorzępy, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Roberta Bogusławskiego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- Nową linię tramwajową uważam za otwartą! - na to hasło wypowiedziane przez prezydenta Michała Zaleskiego pasażerowie wsiedli do tramwajów, które paradą, z orkiestrą i balonami, zawiozły wszystkich chętnych na festyn BiT-City, który odbył się przy Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Grasera 3. Warto tu dodać, że darmowe tramwaje dowoziły gości na i z festynu przez cały czas jego trwania, do wieczora.

To nie koniec darmowych przejażdżek. Po uroczystym otwarciu linii, w dniach 26-31 sierpnia (sobota - czwartek) w godz. 10:00 - 20:00, chętni będą mogli się za darmo przejechać nową trasą od al. Solidarności do pętli przy ul. Heweliusza i z powrotem.

kursy Swingów co 30 minut

kursy tramwaju turystycznego co 1,5 godz.

Od 1 września rozpoczną się rozkładowe kursy tramwajów na nowej trasie.

Paradą tramwajów mieszkańcy pojechali na festyn BiT-City przy ul. Grasera. - Po części oficjalnej przyszedł czas na świętowanie - cieszmy się wspólnym czasem podczas festynu przy ul. Grasera. Jesteśmy przy Przedszkolu Miejskim nr 18, a już wkrótce rozpoczniemy prace związane z budową tu szkoły podstawowej, tak potrzebnej na młodym, prężnie rozwijającym się osiedlu. Chcemy, aby przyjęła pierwszych uczniów w roku szkolnym 2025/2026 - powiedział prezydent Zaleski.

