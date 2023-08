Otwarcie nowej linii tramwajowej w Toruniu z wielką pompą! Plan wydarzeń, atrakcje

Wszedł do Wisły przy punkcie widokowym. Nurt rzeki porwał 39-latka. Dramat w Toruniu

Na tę chwilę mieszkańcy Torunia czekali bardzo długo, ale ich cierpliwość zostanie wynagrodzona. Rzeczniczka MZK w Toruniu Sylwia Derengowska przypomina, że nowa linia tramwajowa to prawie 13 tys. metrów toru pojedynczego torowiska, z czego ok, 5,2 tys. metrów została wykonana w technologii zielonej. - To także 27 nowych przystanków, w tym 14 zielonych, system informacji pasażerskiej, nowe drogi, chodniki i ścieżki rowerowe. Dodatkowo poza projektem zostały zakupione i zamontowane cztery stacjonarne biletomaty - wylicza Derengowska. W piątek (25 sierpnia 2023 r.) nastąpi uroczyste otwarcie linii tramwajowej na toruńskie osiedle JAR. Organizatorzy zapewniają, że atrakcji nie zabraknie.

Zobacz zdjęcia z końcowych prac na budowie nowej linii tramwajowej w Toruniu!

Toruń: Uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej. Program, plan wydarzeń, harmonogram

Hasłem przewodnim wydarzeń towarzyszących zakończeniu projektu BiT-City II i otwarcia nowej linii tramwajowej jest „Załaduj się dobrą energią!”. Uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej nastąpi 25 sierpnia o godz. 15.30 na alei Solidarności. Stamtąd parada tramwajów powiezie wszystkich chętnych na festyn BiT-City przy Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Grasera 3.

- Podczas parady tramwajów będzie można podziwiać artystyczne aranżacje, które ozdobią dziesięć przystanków wzdłuż nowej linii tramwajowej. Projekty graficzne wykonane zostały przez toruńskich artystów, a nazwy przystanków nawiązują do dobrej energii. Będzie więc „Przystanek uśmiechu”, „Przystanek życzliwości”, „Przystanek uskrzydlony”, „Przystanek dobrego słowa”. Artystyczne aranżacje przystanków pozostaną z nami na dłużej. Po drodze obejrzymy nową pętlę, która powstała przy ul. Heweliusza, zaś na festynie czekać będzie moc atrakcji - informuje Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu.

Festyn z okazji otwarcia nowej linii tramwajowej w Toruniu

Na ten festyn mogą się wybrać mali i duzi - przekonują przedstawiciele MZK. Przygotowane zostaną stoiska z animacjami i atrakcjami, malowanie buziek, wspólna nauka energetycznych tańców, zumba, prezentacja sprzętu MZK, Straży Miejskiej, policji, straży pożarnej, bicie pamiątkowych okolicznościowych monet i koncert zespołu Żuki.

- Na festynie staną też stoiska informacyjne Urzędu Miasta Torunia, gdzie będzie można porozmawiać o ważnych miejskich sprawach. Na chętnych będą czekali przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Środowiska i Ekologii, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Toruńskiego Centrum Usług Społecznych i Rady Seniorów - podkreśla Sylwia Derengowska.

Podczas festynu (w godz. 16:30-20:30, co 15 minut) będą darmowe kursy tramwajów (turystyczny i PESA) na trasie al. Solidarności - pętla Heweliusza i z powrotem. Tramwaje będą się zatrzymywały na wszystkich przystankach. Ostatni tramwaj z pętli Heweliusza o godz. 20:30. Poniżej prezentujemy harmonogram!

Konkursy i darmowe przejażdżki

Dla chętnych przeprowadzone zostaną konkursy wiedzy o projekcie i nowej linii tramwajowej oraz konkurs na wiersz/hasło z użyciem słów „energia”, „tramwaj”, „Toruń”. Szczegóły niebawem.

Po uroczystym otwarciu linii chętni będą mogli się za darmo przejechać nową trasą od al. Solidarności do pętli przy ul. Heweliusza i z powrotem.

26 - 27 sierpnia (sobota - niedziela) bezpłatne kursy tramwaju turystycznego oraz Swinga:

w godz. 10 - 15 kursy co 35 minut

w godz. 15 - 20 kursy co 20 minut

28 - 31 sierpnia (poniedziałek – czwartek) bezpłatne kursy tramwaju turystycznego oraz Swinga:

w godz. 10 - 15 kursy co 1 h 10 minut (turystyczny)

w godz. 15 - 20 kursy co 35 minut (turystyczny + Swing)

Pod tekstem znajdziecie galerię z budowy nowej linii tramwajowej w Toruniu. Od 1 września rozpoczną się rozkładowe kursy tramwajów na nowej trasie.