Jedna z najważniejszych inwestycji Torunia na finiszu. Projekt za ponad 461 milionów złotych

Nie ma co ukrywać, budowa nowej linii tramwajowej na osiedle JAR to jedna z najbardziej interesujących dla mieszkańców Torunia inwestycji. Za niespełna miesiąc, pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych połączeń. Wraz z finiszem tego zadania, zakończy się również projekt "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II", który składa się z 8 zadań, z założenia poprawiających jakość transportu publicznego w grodzie Kopernika. Kluczowym punktem była właśnie budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, która przebiega z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego aż do nowej pętli przy ul. Heweliusza. Koszt jej budowy to ok. 212 mln zł brutto.

Toruń: MZK podsumowuje projekt BiT-City II". Ciekawe liczby

- Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 podpisano 3.08.2017 r. Beneficjentem przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń, realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji - przypomina Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

Zadania projektu BiT-City II:

budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza

modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Bydgoskiej (od Reja do Chopina);

modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną wzdłuż Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego;

modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną od pl. Niepodległości do ul. Reja;

modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym w ciągu ul. Warneńczyka, Gogi i Kościuszki od pl. Chrapka do ul. Kościuszki;

zakup taboru tramwajowego;

zakup ekologicznych autobusów;

zakup pojazdów technicznych.

Zakres projektu jest bardzo szeroki. Oto najważniejsze liczby:

461 533 791,95 zł - całkowita wartość projektu

260 909 352,65 zł (71,33%) – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej od wydatków kwalifikowalnych

697 dni budowy nowej linii tramwajowe

ok. 12,9 tys. m toru pojedynczego torowiska, w tym ok. 5,2 tys. metrów toru pojedynczego (ok. 40%) zielonych torowisk (nowa linia)

prawie 26 km szyn wykorzystano do budowy nowej linii

ok. 9561 tys. m toru pojedynczego zmodernizowanych torowisk, w tym ok. 6100 metrów toru pojedynczego zielonych torowiska

ok. 1100 m toru pojedynczego zielonych torowisk łącznie (nowych i zmodernizowanych)

307 nowych słupów trakcyjnych wzdłuż nowej linii tramwajowej

172 nowe słupy trakcyjne wzdłuż zmodernizowanych odcinków torowisk

27 nowych wiat przystankowych wzdłuż nowej linii tramwajowej, w tym 14 zielonych przystanków

1 przejazd kolejowo-tramwajowo-drogowy – jedyny taki w Polsce

29 nowych pojazdów, w tym:

- 14 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych

- 6 autobusów elektrycznych

- 5 pięcioczłonowych, 30-metrowych, niskopodłogowych tramwajów

- 4 pojazdy techniczne

6 ładowarek do autobusów elektrycznych

847 nowych drzew (w rejonie nowej linii i poza obrębem inwestycji) oraz prawie 36 tysięcy nowych krzewów (w rejonie przebiegu nowej linii)

13 kompletów smarownic na zmodernizowanych odcinkach torowisk

32 komplety smarownic na nowej linii tramwajowej

7,5 tys. m2 łąk kwietnych

Zdjęcia ze zrealizowanych zadań znajdziecie w galerii, którą zamieszczamy pod tekstem. Zachęcamy również do głosowania w sondzie!

