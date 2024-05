Biskup udzielił wszystkim dyspensy! "Kieruję się dobrem duchowym, wychodzę naprzeciw oczekiwaniom"

Wielu praktykujących katolików zastanawiało się, czy w piątek po Bożym Ciele (31 maja 2024 r.) można jeść mięso. Z odpowiedzią spieszą przedstawiciele diecezji toruńskiej, którzy przekazali komunikat w tej sprawie. Decyzja biskupa Wiesława Śmigla powinna większości przypaść do gustu. Jeżeli mieliście plany na grilla, to pomoże ona je zrealizować.

Dziecko piło wódkę prosto z litrowej butelki. Szok w centrum Torunia

Dyspensa od biskupa z Torunia. Komunikat diecezji

- Biskup Toruński Wiesław Śmigiel, kierując się dobrem duchowym wiernych oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielił wszystkim wiernym diecezji toruńskiej i osobom przebywającym na jej terenie (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 31 maja br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa - informuje diecezja toruńska.

- Korzystających z dyspensy Ksiądz Biskup zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka - dodali przedstawiciele diecezji. Podobne komunikaty pojawiły się w większości polskich regionów. Długi weekend to świetna okazja do spotkań przy rodzinnym stole.