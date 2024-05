Michał był skuty w kajdanki. Policjanci strzelali z paralizatora jak do kaczki. Mnóstwo pytań po tragedii

Nieletni, którzy spożywają alkohol na toruńskiej starówce nie są nowym problemem. W tym konkretnym przypadku widok musiał jednak zszokować municypalnych. Sprawę opisał zastępca komendanta Straży Miejskiej w Toruniu, Jarosław Paralusz. Interwencja jego kolegów miała miejsce 25 maja, w okolicach 18:30. O tej godzinie jest jasno, a w centrum Torunia przebywa wielu ludzi. To nie przeszkodziło 15-latkowi.

Dziecko piło wódkę prosto z butelki. Skandal w Toruniu

Z komunikatu rzecznika toruńskich strażników dowiadujemy się, że w trakcie kontroli kamiennego ogrodu przy ulicy Podmurnej, strażnicy zwrócili uwagę na młodego mężczyznę przebywającego na terenie rekreacyjnym.

- Mundurowi zauważyli, że nastolatek spożywa alkohol w postaci wódki bezpośrednio z litrowej butelki. Natychmiast podjęli wobec niego interwencję. Jak się okazało zatrzymany miał zaledwie 15 lat - poinformował nas Jarosław Paralusz.

- Policjanci otrzymali wezwanie od strażników miejskich. Nastolatek został przekazany opiekunom. Funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która została przekazana do sądu rodzinnego - powiedziała naszemu dziennikarzowi asp. Dominika Bocian, rzeczniczka KMP w Toruniu.

Warto wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem - kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.