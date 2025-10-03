Pokazali nagranie z 23:07! Zachowanie 19-latki z BMW zadziwia

19-letnia kierująca BMW nie popisała się w tę wrześniową noc. 25 września, po godzinie 23:00 uderzyła w budynek, znajdujący się przy ulicy Mały Rynek w Brodnicy. Mało tego, nastolatka próbowała oszukać policjantów. Ta sztuczka na niewiele się zdała, ponieważ delikwentka nie uniknęła kary.

Brodnica: 19-latka w BMW spowodowała kolizję na rynku

Policjanci z Brodnicy pokazali nagranie z 25 września. Niepokojące sceny miały miejsce po godzinie 23:00 na ulicy Mały Rynek. - Kierująca pojazdem marki BMW uderzyła w ścianę budynku mieszkalno-usługowego. Wezwani na miejsce policjanci usłyszeli od kobiety, że na jezdnię wbiegł kot, chcąc go ominąć straciła panowanie nad pojazdem - informuje mł. asp. Paweł Dominiak, oficer prasowy KPP Brodnica.

Kierująca była trzeźwa i ma uprawnienia do prowadzenia samochodu. Na szczęście zarówno ona, jak i pasażerowie nie ucierpieli. Uszkodzeniom uległy:

  • chodnik
  • ściana budynku
  • pojazd marki BMW

Nagranie nie zostawiło złudzeń

Mundurowi z uwagi na uszkodzenia auta, zatrzymali dowód rejestracyjny oraz sporządzili dokumentację, celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego zdarzenia. Oficer prasowy brodnickiej komendy dodaje, że dzięki kamerom monitoringu miejskiego, które zarejestrowały całe zdarzenia, funkcjonariusze nie potwierdzili wersji 19-latki o przebiegającym kocie.

- Kobieta w wyniku brawurowej jazdy straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzyła w ścianę budynku. Za powyższe wykroczenie została ukarana mandatem karnym w wysokości 1050 zł i 10 punktów karnych - podsumowuje funkcjonariusz z Brodnicy. Służby apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

