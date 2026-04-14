Budował największy pomnik Matki Boskiej. Nagle spadł z rusztowania

Wypadek na budowie pomnika Matki Boskiej

W Konotopiu budowany jest największy pomnik Matki Boskiej. Fundatorem pomnika jest małżeństwo Grażyny i Romana Karkosików. Pomnik to wotum wdzięczności. Za co w taki sposób małżeństwo chce podziękować Matce Boskiej? Tego do tej pory nie ujawniono. Pomnik o wysokości blisko 60 metrów ma zostać odsłonięty 15 sierpnia tego roku. Niestety, w trakcie prac doszło do poważnegpo wypadku.

W miniony poniedziałek (13 kwietnia 2026 r.), jeden z robotników spadł z rusztowania. Spadł z wysokości pięciu metrów. Stan 36-letniego budowlańca był taki, że lekarze postanowili o jego natychmiastowym transporcie śmigłowcem LPR do Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Sprawą zajęła się również policja. - W sprawie tego wypadku wszczęliśmy postępowanie pod kątem artykułu 220 kodeksu karnego - mówi naszym dziennikarzom młodsza aspirant Agnieszka Romańska, rzecznik prasowy lipnowskiej policji.

O czym mówi art. 220 Kodeksu karnego?

Art. 220. [Narażenie życia albo zdrowia pracownika]

§ 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

