Budował największy pomnik Matki Boskiej. Nagle spadł z rusztowania

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Mariusz Korzus
2026-04-14 15:59

Do dramatycznego zdarzenia doszło podczas budowy pomnika Matki Boskiej w Konotopiu (województwo kujawsko-pomorskie). Podczas prac budowlanych, jeden z robotników spadł z pięciometrowego rusztowania. Mężczyzna helikopterem został przetransportowany do szpitala w Toruniu.

Budowa pomnika Matki Boskiej pod Kikołem daleko w polu. Na tablicy termin ukończenia, za dwa miesiące!
Budowa pomnika Matki Boskiej pod Kikołem daleko w polu. Na tablicy termin ukończenia, za dwa miesiące! Budowa pomnika Matki Boskiej pod Kikołem daleko w polu. Na tablicy termin ukończenia, za dwa miesiące! Budowa pomnika Matki Boskiej pod Kikołem daleko w polu. Na tablicy termin ukończenia, za dwa miesiące! Budowa pomnika Matki Boskiej pod Kikołem daleko w polu. Na tablicy termin ukończenia, za dwa miesiące!
Wypadek na budowie pomnika Matki Boskiej

W Konotopiu budowany jest największy pomnik Matki Boskiej. Fundatorem pomnika jest małżeństwo Grażyny i Romana Karkosików. Pomnik to wotum wdzięczności. Za co w taki sposób małżeństwo chce podziękować Matce Boskiej? Tego do tej pory nie ujawniono. Pomnik o wysokości blisko 60 metrów ma zostać odsłonięty 15 sierpnia tego roku. Niestety, w trakcie prac doszło do poważnegpo wypadku.

W miniony poniedziałek (13 kwietnia 2026 r.), jeden z robotników spadł z rusztowania. Spadł z wysokości pięciu metrów. Stan 36-letniego budowlańca był taki, że lekarze postanowili o jego natychmiastowym transporcie śmigłowcem LPR do Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu. Sprawą zajęła się również policja. - W sprawie tego wypadku wszczęliśmy postępowanie pod kątem artykułu 220 kodeksu karnego - mówi naszym dziennikarzom młodsza aspirant Agnieszka Romańska, rzecznik prasowy lipnowskiej policji.

O czym mówi art. 220 Kodeksu karnego?

Art. 220. [Narażenie życia albo zdrowia pracownika]

  • § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • § 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

Budowa pomnika Matki Boskiej pod Kikołem daleko w polu. Na tablicy termin ukończenia, za dwa miesiące!
Galeria zdjęć 9

POLICJA LIPNO