Byk wpadł do szamba pod Inowrocławiem! Dramatyczna akcja ratunkowa

Szokujące doniesienia z Kujaw i Pomorza! W niedzielę, 8 grudnia cztery zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane do Słońska, w gminie Inowrocław, w związku z nietypowym zdarzeniem. Jak się okazało, byk wpadł do szamba i nie mógł się wydostać. Konieczna była pomoc strażaków, którzy do ewakuacji zwierzęcia musieli użyć specjalistycznego sprzętu.