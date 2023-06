Ceny owoców i warzyw wystrzeliły do góry. To zestawienie sprawi, że złapiecie się za głowę

Reporter "Super Expressu" odwiedził miejskie targowisko w Toruniu, ulokowane przy Szosie Chełmińskiej. Wybrał się tam w piątek (2 czerwca 2023 r.). To właśnie w tym miejscu, w każdy wtorek, piątek i sobotę swoje produkty - bez pośredników - sprzedają rolnicy spod Torunia. Jak sprawdziliśmy w naszym archiwum, trzy lata temu (wtorek, 2 czerwca 2020 r.) nasz dziennikarz też był na tym rynku. Postanowiliśmy zestawić ceny z 2020 i 2023 roku. Cudu nie było. Jak sprawdziliśmy tylko czereśnie są tańsze i może niektóre jabłka.

Zacznijmy od kapusty, bo to przecież bomba witaminowa. Za ładną główkę, na toruńskim targu, w 2020 roku trzeba było zapłacić 3 złote. Po trzech latach, ci sami ludzie za główkę kapusty, ściętą ze swojego pola, żądają 7 złotych, niektórzy są w stanie sprzedać takową za 6 zł. Ziemniaki młode od sprawdzonego rolnika trzy lata temu kosztowały 3 złote, dzisiaj już 5.

Nasz reporter wylicza dzisiejsze ceny. Gruntowe ogórki kosztują 10 złotych. Pomidory najtańsze kosztują dzisiaj - a jakże - 10 złotych za kilogram. Pęczek młodej włoszczyzny to koszt 8 złotych. Koperek 2,5 złotego, tyle samo szczypiorek. Najładniejsze kalafiory od sprawdzonego rolnika wahają się w granicach od 8 do 12 złotych. Trzy lata temu truskawki polskie kosztowały od 8 złotych do 10. Dzisiaj polskie truskawki na rynku (od tego samego rolnika) można było kupić za 12 złotych. Jak ktoś się uprze, to znajdzie po 10 zł.

Na pocieszenie napiszemy, że dzisiaj jabłka są zdecydowanie tańsze niż 3 lata temu. Wtedy ich cena zaczynała się od 5 złotych za kilogram, a dzisiaj można je kupić nawet za 3 złote. U sprawdzonego sadownika najtańsze jabłka kosztowały 3,5 złotych za kilogram. Trzy lata temu kilogram czereśni kosztował aż 38 złotych. Dzisiaj ładne dojrzałe czereśnie można było kupić od 18 złotych za kilo. Borówka amerykańska wtedy kosztowała 39 złotych, dzisiaj 44. Nasz dziennikarz na toruńskie targowisko chodzi od blisko 20 lat. Ceny podajemy od tych, którzy sprzedają swoje produkty. Pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami z toruńskiego bazarku.