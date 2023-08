O sprawie wybuchu gazu w Chełmży pisaliśmy w tym miejscu. Zgłoszenie do strażaków wpłynęło w czwartek (10 sierpnia 2023 r.) ok. godziny 20:15. Mieszkańcy zniszczonego budynku w Chełmży są pod opieką Urzędu Miasta i Gminy, który ma zorganizować dla nich miejsce zamieszkania i pomoc materialną. Tymczasowo zamieszkali w hotelu. Lewa strona budynku, w którym doszło do wybuchu, jest zniszczona. Druga kondygnacja domu uległa zawaleniu. Dwie osoby poszkodowane w wybuchu, przebywają w szpitalu. Ich stan jest ciężki. Do godziny 05:00 strażacy prowadzili działania na miejscu. - Polegały głównie na oczyszczeniu budynku ręcznie z elementów konstrukcyjnych, które uległy zniszczeniu. Przeszukaliśmy go wizyjnie, jak również za pomocą kamer termowizyjnych i drona z termowizją. Nie stwierdziliśmy dodatkowych zagrożeń, więc na gruzowisko zostały wpuszczone psy ratownicze. Nie odnalazły kolejnych osób - powiedział dziennikarce Radia ESKA Toruń kapitan Przemysław Baniecki, rzecznik prasowy KM PSP w Toruniu.

Zobacz zdjęcia z akcji strażaków w Chełmży. To tutaj doszło do wybuchu gazu

Chełmża: Władze pomogą mieszkańcom kamienicy, w której wybuchł gaz

Ocalali w wybuchu kamienicy w Chełmży nie zostaną sami. Działania od pierwszych godzin po zdarzeniu podjęła gmina. - W tej chwili chcemy zagwarantować taka samą opiekę, przede wszystkim na okres dłuższego weekendu. Jesteśmy po rozmowach i przymierzamy się do propozycji mieszkaniowych, bo z góry zakładamy, że powrót do tego domu jest niemożliwy. Myślę, ze temat odbudowy jest nierealny - powiedział burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

Lokatorzy z ulicy Wodnej minioną noc spędzili w hotelu. Gmina szuka teraz dla nich bezpiecznego lokum. Wkrótce mają ruszyć także zbiórki, które pomogą odnaleźć się po tragedii.

- Chełmżanie zawsze są bardzo otwarci w takich sytuacjach, bo przecież tak jak wszędzie, czasem doświadczamy takiej potrzeby. Dopiero przygotowujemy się do jakiejś formy zbiórki, czy pieniędzy, czy elementów wyposażenia mieszkania. Nie mam żadnych wątpliwości, że na każde tego typu hasło będzie odzew - powiedział Czerwiński.

