Wieczorny dramat

Wybuch gazu w kamienicy w Chełmży! Są poszkodowani. Szesnaście zastępów straży w akcji

Chełmża: To nie jest spokojny wieczór w województwie kujawsko-pomorskim. W czwartek (10 sierpnia 2023 r.) po godzinie 20:00 doszło do wybuchu gazu w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalnym. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Trwa przeszukiwanie gruzowiska. Na miejscu pracuje szesnaście zastępów straży pożarnej.