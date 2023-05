Co dalej z badaniami i pracami na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu? Czekają na ważną opinię

Przetarg na przeprowadzenie prac w tym miejscu wygrała Pracownia Archeologiczna Alagierscy z Chodzieży, która zaproponowała za wykonanie tego zadania ok. 188 tysięcy złotych. Nie wybrano oferty konsorcjum Muzeum Okręgowego w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która opiewała na kwotę 876 tysięcy złotych.

Wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński podkreślał już wcześniej w rozmowach z PAP, że wielkie emocje, które towarzyszą modernizacji Bulwaru Filadelfijskiego, a także ogromna różnica w cenie w obu ofertach, będą przedmiotem wnikliwej analizy służb konserwatorskich. To on musi podjąć decyzję, czy wniosek wraz z przedstawionym programem badań odpowiada temu, co w jego ocenie trzeba w tym miejscu wykonać. Jednocześnie zapowiadał on, że przed podjęciem decyzji będzie zwracał się o opinię do zewnętrznego podmiotu.

To inwestycja, która wzbudza ogromne emocje, o czym niejednokrotnie informowaliśmy na łamach "Super Expressu". W poniedziałek PAP została poinformowana przez rzecznik prasową Urzędu Miasta Torunia Malwinę Jeżewską, że magistrat złożył wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w tym miejscu. Otrzymanie takiego wniosku potwierdził w rozmowie z PAP we wtorek (9 maja 2023 r.) rano konserwator Gawiński

- Wysłaliśmy ten wniosek z prośbą o opinię do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tak jak wcześniej zapowiadałem. Mamy miesiąc na wydanie decyzji pozwalającej lub niepozwalającej. W związku z tym poprosiliśmy, aby NID potraktował tę sprawę jako pilną i określił swoje stanowisko jak najszybciej. Prośba dotyczy opinii tej instytucji o całym wniosku, jak i o programie badań do niego załączonym - wskazał wojewódzki konserwator zabytków.

Gawiński pytany przez PAP o możliwość przekazania redakcji programu badań wskazał, że jest to program autorski, którego WUOZ "nie może upowszechniać". PAP zwróciła się do magistratu o udostępnienie wniosku wraz z załącznikami.

- Nie będę tego wniosku konsultował z innymi podmiotami zewnętrznymi. Opinia NID będzie dla mnie wystarczająca. (...) Zastanawiamy się nad stałym nadzorem nad pracami, ale nie jest to też takie proste, bo toruńska uczelnia brała udział w przetargu, więc wybór na osobę nadzorującą kogoś z archeologów z UMK nie jest zupełnie bezproblemowy. - Chodzi o niezależną pieczę naukową nad tymi całymi badaniami. Myślimy o tym - dodał szef WUOZ.

Wojewódzki konserwator zabytków nie jest zobligowany opinią NID. - My oceniamy ten program, NID oceni ten program. Jeżeli nasze oceny będą zgodne, to postąpimy dokładnie w taki sposób, jak to wynika z naszej oceny planowanych badań - dodał Gawiński.

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych nie może być wydane, jeżeli do wniosku nie jest załączone zobowiązanie jakiegoś muzeum do przyjęcia "urobku archeologicznego".

Dyrektor z Urzędu Miasta Torunia: "Nie wyobrażam sobie, aby zabytki z Torunia wyjeżdżały"

Reporter PAP pytała w poniedziałek w Muzeum Okręgowym w Toruniu, czy została wystosowana do niego taka prośba, ale odpowiedź była negatywna. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów UMT Sławomir Wiśniewski powiedział we wtorek PAP, że w poniedziałek po południu został skierowany do Muzeum Okręgowego w Toruniu wniosek o przyjęcie zabytków znajdowanych w trakcie planowanych badań.

- Nie za bardzo wyobrażam sobie, aby zabytki z Torunia wyjeżdżały i były eksponowane w innych częściach Polski. Teoretycznie jednak Muzeum Okręgowe ma możliwość odmówienia ich przyjęcia. Wówczas wskażemy inny podmiot. Firma, która ma wykonywać prace, wskazała taki. On nie jest z naszego województwa, a bodaj z Wielkopolski. Nasza intencja jest jednak taka, żeby trafiły one do Muzeum Okręgowego - powiedział PAP dyrektor Wiśniewski.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandra Mierzejewska potwierdziła PAP we wtorek, że tego dnia rano dotarło do niej pismo w tej sprawie. Kościół w kompleksie św. Ducha był bez wątpienia jednym z najstarszych, jeżeli nie najstarszym w Toruniu. Eksperci spodziewają się na tym terenie także średniowiecznego cmentarza. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z Bulwaru Filadelfijskiego.