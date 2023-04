Niechciane odkrycie w Toruniu. To sensacja na skalę światową!

Andrzej Langer zmarł nagle, ale znów go usłyszymy! "Głos starówki" ponownie zabrzmi w Toruniu

To jest ogromna sensacja i bynajmniej tym razem nie będzie mowa o ludzkich kościach. Niedaleko mostu drogowego imienia Józefa Piłsudzkiego w Toruniu podczas prac budowlanych znaleziono gotyckie fundamenty. Ich stan jest doskonały. To ruiny kościoła i żeńskiego klasztoru. W tej sprawie jedno jest pewne - kościół Świętego Ducha został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego. Archeolodzy i historycy byli pewni, że kościół i budynki zakonne stały w innym miejscu Torunia, dalej od brzegu Wisły. Teraz, podczas prac remontowych na bulwarze zostały odkryte przez przypadek.

Niechciane odkrycie na Bulwarze Filadelfijskim. Sensacja w Toruniu

Prace budowlane zostały wstrzymane. To, co widać w wykopie blisko brzegu Wisły robi ogromne wrażenie. Patrząc na fundamenty gotyckiego kościoła, dziennikarz "Super Expressu" zadawał sobie pytanie - co się z nimi dalej stanie?

Ruiny znajdują się dosłownie pod zerwanym asfaltem. Obecnie - do zakończenia remontu - Bulwar Filadelfijski jest zamknięty. Remont miał zakończyć się w połowie października, ale już dziś wiemy, że na pewno tak się nie stanie. Władze miasta z prezydentem Michałem Zaleskim na czele (71 l.) mają teraz twardy orzech do zgryzienia.

Na pewno archeolodzy dokładnie zbadają ruiny i na 99 procent zostaną one zasypane. Wszystko przez to, że tam biegła droga. Do sprawy będziemy wracać w toruńskim oddziale "Super Expressu". Galerię z Bulwaru Filadelfijskiego prezentujemy pod artykułem.

