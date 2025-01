Co dalej z ECF Camerimage? "Zawirowań nie ma końca"

Spis treści

Budowa ECF Camerimage. Co dalej?

Na początku listopada 2024 roku przekazywaliśmy komunikat dotyczący budowy ECF Camerimage. - W kwestii II etapu tj. budowy Centrum Filmowego utrzymano decyzję o wstrzymania inwestycji. Podjęto decyzję o powołaniu zespołu redefiniującego charakter współprowadzenia, w jego skład wejdą przedstawiciele uczestników spotkania. Celem zespołu będzie wypracowanie założeń i formuły dla transparentnej współpracy - informowało wtedy MKiDN. Teraz o sprawę pytaliśmy marszałka Piotra Całbeckiego. - Tutaj zawirowań nie ma końca - przyznał bez ogródek. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami, które przedstawiają efektowne wizualizacje.

Marszałek Całbecki o ECF Camerimage: "Deklarujemy nasz udział w utworzeniu nowej instytucji kultury"

Marszałek Całbecki powiedział nam, że ma nadzieję, iż uzgodnienia, które strony poczyniły z ministrem, który złożył rezygnację (Andrzej Wyrobiec - dop. red.) będą podtrzymane.

- Co za tym idzie, ten projekt, tak jak to zapowiadaliśmy jeszcze w grudniu, będąc z panem prezydentem w ministerstwie, będziemy już wspólnie kontynuować. My wciąż deklarujemy nasz udział w utworzeniu nowej instytucji kultury z udziałem województwa kujawsko-pomorskiego jako partnera dla tego przedsięwzięcia. Nie finansowego w sensie inwestycji, ale utrzymywania wysokiego poziomu dotacji, którą co roku przecież przeznaczamy w niemałej kwocie - półtora miliona złotych - na organizację festiwalu - podkreślił Całbecki.

Szef województwa kujawsko-pomorskiego dodał, że cieszy go widok stanu surowego studia. Jednocześnie dodał, że samo studio to zbyt mało, aby mówić o prawdziwym centrum festiwalowym Camerimage, o którym wiele razy wspominał Marek Żydowicz. - Myślę, że czeka na nie również miasto, bo widzimy, że Toruń możliwości organizowania przeróżnych konferencji, nie tylko przecież związanych z filmem, czy festiwalem Camerimage - stwierdził Piotr Całbecki.

Właściwie każdego dnia, czy tygodnia mogą być organizowane wydarzenia o charakterze konferencyjnym, komercyjnym, które będą ściągać tysiące uczestników do Torunia, a starówka staje się naturalnym zapleczem restauracyjnym, hotelowym. Mógłby to być duży zastrzyk dla gospodarki Torunia, więc ja sądzę, że wszyscy musimy dzisiaj zrobić to wszystko, aby nie utracić tej szansy - uzasadniał Całbecki.

Marszałek podkreślił, że "na stole leży 400 milionów zł" od rządu i "szkoda by było je utracić". - Ja osobiście wiem, jak ciężko jest zdobywać pieniądze centralne. No przecież filharmonię w Bydgoszczy za 450 milionów zł finansujemy prawie w 100% z budżetu województwa - zakończył.