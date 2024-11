Czy 2 listopada trzeba iść do kościoła? Wszystko o Zaduszkach

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła? Czy 1 listopada wystarczy msza na cmentarzu?

2 listopada - Dzień Zaduszny. Co to za święto?

Dzień Zaduszny (lub Zaduszki) wypada w sobotę, 2 listopada. Jest to Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Choć najwięcej Polaków idzie na cmentarze we Wszystkich Świętych, to dzień później na nekropoliach również znajdziemy wielu odwiedzających swoich bliskich zmarłych. W 1311 roku, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym Kościele katolickim. W Polsce dodatkowym elementem obchodów są wypominki, których najstarsze świadectwo pochodzi z XV wieku. Dla wielu chrześcijan jest to bardzo ważny dzień w kalendarzu, ale pozostaje pytanie - czy tego dnia trzeba iść do kościoła?

Czy 2 listopada trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy

Dla praktykujących katolików dni, kiedy mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej są bardzo ważne. Czy Zaduszki (2 listopada) należą do takowych? Prawo kanoniczne nie zostawia złudzeń - Dnia Zadusznego nie ma na liście świąt nakazanych. Księża zachęcają do przyjścia do świątyń i modlitwy za zmarłych, ale jeśli nie stawimy się w kościele, to według kościoła nie popełniamy grzechu.

Świętem nakazanym jest za to 1 listopada. To również dzień wolny od pracy. We Wszystkich Świętych praktykujący katolicy powinni wziąć udział we mszy w kościele lub na cmentarzu. Zazwyczaj parafie proponują niedzielny rozkład mszy, ale dla pewności warto zerknąć na lokalne strony internetowe i poszukać komunikatów, dotyczących 1 listopada. Podczas długiego weekendu warto pamiętać, że 3 listopada wypada w niedzielę, więc obowiązek eucharystyczny również spoczywa na chrześcijanach.

Sprawdź też: Wszystkich Świętych 2024. Jak dojechać na cmentarze? Organizacja ruchu, parkingi