Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła? Czy 1 listopada wystarczy msza na cmentarzu?

Wszystkich Świętych 2024. Kiedy wypada?

Dzień Wszystkich Świętych to tradycja, którą kultywuje wielu Polaków. 1 listopada odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Wierzący katolicy odmawiają modlitwy, rodziny zapalają znicze i kładą kwiaty na grobach. Tego dnia na cmentarzach ruch jest bardzo duży. W 2024 roku Wszystkich Świętych wypada w piątek. Co ważne - z okazji święta, katolików nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa. Jeżeli przyjmujemy gości, to śmiało możemy ich poczęstować obiadem z potrawami mięsnymi.

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła?

Odwiedzenie grobów bliskich to jedno, ale dla praktykujących katolików ważna jest kwestia obowiązkowego uczestnictwa we mszy świętej. Czy 1 listopada mamy tzw. święto nakazane? Prawo kanoniczne nie zostawia wątpliwości. Wszystkich Świętych znajduje się na liście, więc wierni muszą iść do kościoła. Takiego obowiązku nie ma za to 2 listopada, kiedy wypada Dzień Zaduszny. 3 listopada to z kolei niedziela, więc sprawa obowiązkowego uczestnictwa we mszy jest oczywista. Warto sprawdzić strony lokalnych parafii. W dniu Wszystkich Świętych kościoły zazwyczaj proponują niedzielny rozkład mszy świętych.

Czy 1 listopada wystarczy msza święta na cmentarzu?

W dniu Wszystkich Świętych kapłani odprawiają msze na cmentarzach. Wielu zastanawia się, czy przyjście na nekropolię i posłuchanie liturgii na cmentarzu wypełnia obowiązek. Odpowiedź brzmi tak. Wystarczy sprawdzić rozkład mszy na cmentarzu, który odwiedzamy. Co ważne - jeśli np. ze względu na pracę lub inne obowiązki katolik nie może wziąć udział we mszy 1 listopada, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego może odwiedzić kościół 31 października. W lokalnych oddziałach "Super Expressu" podajemy informacje o zmianach w komunikacjach miejskich i organizacji ruchu przy cmentarzach.

