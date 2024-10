Wielka awantura w parafii. Proboszcz wypalił do wiernych: "Wyprowadzę was ze średniowiecza"

Spis treści

Wszystkich Świętych 2024 w Toruniu. Jak dojechać na cmentarz?

Jak dojechać na cmentarze 1 listopada? To pytanie co roku zadaje sobie wielu torunian. Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg przekazują mapy i ważne informacje, dotyczące organizacji ruchu przy nekropoliach. Największy ruch jest generowany wokół Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Grudziądzkiej, dlatego tam kursować będą autobusy z większą częstotliwością, jak i dodatkową linią. Dojazd do bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w dni robocze w wyznaczonych godzinach będzie możliwy autobusami linii nr 14 i 17. Dodatkowo do tej nekropolii pasażerowie mogą dojechać autobusami linii nr 28, 33 i 42. Autobusy te zakończą bieg na pętli przy ul. Celniczej, w bliskim sąsiedztwie cmentarza.

Namawiamy mieszkańców, aby przesiedli się w te dni z samochodów do komunikacji miejskiej, która 1 listopada będzie bezpłatna. Zachęcamy także osoby spoza Torunia, które przyjadą tu na cmentarze, zostawiły samochód na parkingach na obrzeżach, np. na Park and Ride - te parkingi też będą 1 listopada darmowe, aby spokojnie dotrzeć do celu autobusem miejskim - podkreślił Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta miasta.

1 listopada w Toruniu. Organizacja ruchu drogowego przy cmentarzach

- Zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach na terenie Torunia obowiązywać będą od czwartku 31 października 2024 r. od godz. 14:00 do poniedziałku 4 listopada 2024 r. także do godz. 14:00 - przekazuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD w Toruniu.

W tym roku najwięcej zmian zostanie wprowadzonych w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego przy ul. Grudziądzkiej 192, co wynika z prac drogowych, jakie są realizowane na drodze krajowej nr 91 i na wysokości ulicy Strobanda, a więc w sąsiedztwie tej największej toruńskiej nekropolii. - W celu zminimalizowania utrudnień, w tym rejonie kierowcom będą pomagać dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej - informuje rzeczniczka toruńskiego MZD.

z ulicy Grudziądzkiej nie będzie możliwości wjazdu w ul. Celniczą,

wjazd ten udostępniony będzie tylko dla autobusów komunikacji miejskiej, TAXI i osób niepełnosprawnych

wjazd na parkingi w rejonie cmentarza będzie możliwy tylko od strony ul. Grudziądzkiej przez teren budowy, na którym został wyznaczony tymczasowy dojazd do parkingu,

wyjazd z parkingów będzie możliwy tylko ulicą Celniczą do ul. Mazowieckiej,

Uwaga! Nie będzie możliwości przejazdu ulicą Celnicza na parkingi przy ul. Grudziądzkiej,

miejsca parkingowe zostały wyznaczone na parkingu dla tirów, który jest zlokalizowany między ul. Grudziądzką a Celniczą, wzdłuż ulicy Grudziądzkiej na drodze gruntowej oraz za cmentarzem od strony północnej,

w kilku punktach będzie ustawiony dodatkowy patrol Policji i Straży Miejskiej, który będzie czuwał nad sprawną jazdą wokół cmentarza,

w przypadku małego ruchu, Policja otworzy wjazd z ul. Celniczej w ul. Grudziądzką,

jak co roku udostępniony będzie do parkowania parking Oferty, dojazd do parkingu od ul. Mazowieckiej do ul. Celniczej.

- W rejonie pozostałych cmentarzy ruch będzie odbywał się podobnie, jak w latach ubiegłych - dodaje Agnieszka Kobus-Pęńsko w komunikacie, przesłanym mediom.

Cmentarz komunalny nr 2, ul. Grudziądzka 129-137

Po północnej stronie ulicy Grudziądzkiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (nie dotyczy oznakowanych parkingów). Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej stronie jezdni ul. Koniuchy oraz na terenach zielonych przy ul. Wielki Rów (MPO) i ul. Kozackiej (parking przy obiekcie handlowym Eurospar, dawny Piotr i Paweł ).

W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w piątek (01.11.) udostępniony zostanie parking (bezpłatny, niestrzeżony) przed Centrum Handlowym „Kometa” przy ul. Grudziądzkiej 162.

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Wybickiego 78-80

Skośne parkowanie pojazdów dozwolone będzie na obu jezdniach Trasy Prezydenta Raczkiewicza, na lewych pasach ruchu, na odcinkach oznakowanych znakami D-18 „parking”.

Na Trasie Prezydenta Raczkiewicza od ul. Szosa Chełmińska do Legionów i od ul. Legionów do ul. Szosa Chełmińska obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Od strony ul. Żwirki i Wigury po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się, parkowanie pojazdów możliwe na ulicach przyległych do ul. Żwirki i Wigury.

Cmentarz św. Jakuba, ul. Antczaka

Na ul. Antczaka po stronie północnej na odcinku wzdłuż cmentarza obowiązywać będzie zakaz postoju. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie po stronie południowej ul. Antczaka i na ul. Pułaskiego po stronie zachodniej.

Cmentarz św. Jerzego, ul. Gałczyńskiego

1 listopada udostępniony będzie parking przy kinie Cinema City (bezpłatny, niestrzeżony) i po zachodniej stronie Targowiska Miejskiego. Parkowanie pojazdów na ul. Gałczyńskiego dozwolone będzie po stronie południowej, natomiast po stronie północnej obowiązywać będzie zakaz postoju.

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 146-148 (nowy cmentarz)

Po obu stronach drogi obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się – odcinek objęty zakazem zatrzymywania się określony będzie znakami B-36 „Zakaz zatrzymywania się”. Parkowanie pojazdów dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej stronie i drodze dojazdowej do terenów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również na parkingu przy cmentarzu.

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Poznańska 104 (stary cmentarz)

Parkowanie możliwe będzie na terenie położonym naprzeciwko Komisariatu Policji Toruń-Podgórz.

Cmentarz rzymskokatolicki ul. Włocławska 56-58

W rejonie cmentarza na ul. Włocławskiej, na wjeździe ul. Stara Droga po obu stronach jezdni, obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów możliwe będzie na parkingach i ulicach przyległych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Turystyczna 49-51

Na ul. Turystycznej po stronie wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, a po stronie zachodniej – zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów na parkingach przy cmentarzu.

Cmentarz rzymskokatolicki, ul. Owsiana 57

Parkowanie pojazdów dozwolone po obu stronach ulicy, na wyznaczonych parkingach i przyległych ulicach cmentarza, zgodnie z obowiązująca organizacją ruchu.

Akcja "Znicz" w Toruniu. Policja i straż miejska przy cmentarzach

Od 31 października od godz. 6:00 do 4 listopada 2024 r. do godz. 14:00 trwać będzie Akcja „Znicz”. Zgodnie z założeniem, w jej ramach prowadzone będą działania mające zapewnić bezpieczeństwo tak w ruchu kołowym, jak i pieszym. - Zaangażowaliśmy do pracy maksymalną liczbę policjantów, spodziewamy się wielu utrudnień i znacznie większego natężenia ruchu. Będziemy na bieżąco analizować ruch przy cmentarzach, szczególnie przy CCK, by w razie potrzeb reagować - zapewnił naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komisji Miejskiej Policji w Toruniu podinspektor Tomasz Bałuk.

W pełnej gotowości jest także Straż Miejska, która już wcześniej sprawdza miejsca wyznaczone do prowadzenia handlu – od 31 października do 2 listopada 2024 r. prowadzi w tym celu patrole razem ze Służbą Celno-Handlową. - 1 listopada Straż Miejska będzie realizowała 7 wspólnych służb razem z policją na toruńskich cmentarzach, np. 3 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym – poinformował Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Prowadzone będą także patrole nocne, służby są wyposażone we właściwy sprzęt, np. latarki i noktowizory. Straż Miejska jest w pełnej gotowości, by reagować na bieżąco, zgodnie z potrzebami.