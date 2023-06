Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso? Biskup toruński podjął decyzję w sprawie dyspensy

Jak to możliwe?!

Sterroryzował niewinną kobietę. Zrobił to dla czterech piw!

W czwartek (8 czerwca 2023 r.) katolicy świętują Boże Ciało. To bardzo ważny dzień w kalendarzu chrześcijan. Polacy korzystają z dobrodziejstw wolnego czwartku i nierzadko fundują sobie długi weekend. Co za tym idzie - piątek (9 czerwca 2023 r.) to idealny czas na zrobienie grilla, czy zaproszenie rodziny na obiad. Dla wierzących ważna jest odpowiedź na pytanie, czy mogą spożywać pokarmy mięsne? Zazwyczaj w piątki obowiązuje wstrzemięźliwość od takowych.

Biskup toruński Wiesław Śmigiel wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wiernych. Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Toruńskiej poinformował, że kapłan "kierował się dobrem duchowym".

- Na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielił wszystkim wiernym diecezji toruńskiej i osobom przebywającym na jej terenie (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 9 czerwca br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa - czytamy w komunikacie.

Korzystających z dyspensy duchowny zachęca do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Ta decyzja zapewne przypadnie do gustu naszym czytelnikom. Planując grilla lub inne spotkanie rodzinne, warto zapoznać się z prognozami pogody na Boże Ciało. Życzymy wszystkiego dobrego i udanego długiego weekendu!