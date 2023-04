Czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła? To jedyny taki dzień w roku!

Mrugała światłami do policjantów! Po chwili eskortowali kobietę do szpitala w Toruniu

Wielki Piątek kojarzy się chrześcijanom przede wszystkim ze zbawczą męką Chrystusa i śmiercią na drzewie krzyżowym. Jezus umiera za grzechy ludzi. Praktykujący katolik nie wyobraża sobie tego dnia bez postu ścisłego i chwili zadumy. Nieodłącznym elementem Wielkiego Piątku jest również modlitwa. Niektórzy odmawiają ją w domu, ale wielu Polaków wybierze się do świątyni. My sprawdzamy, czy w piątek (7 kwietnia 2023 r.) trzeba iść do kościoła. Prawo kościelne nie zostawia żadnych złudzeń. To dzień, który z wielu względów jest wyjątkowy.

Czy w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła?

Męka Jezusa Chrystusa i jego śmierć na krzyżu to podstawy wiary chrześcijańskiej. Nie oznacza to jednak, że w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła. Ten dzień nie znajduje się na liście świąt nakazanych, a co za tym idzie - nie ma obowiązku modlitwy w świątyni. Nie zmienia to faktu, iż tysiące Polaków wybiorą się na Liturgię Męki Pańskiej. Tego dnia nie usłyszymy dźwięku organów. Wszystkie pieśni zostaną odśpiewane bez dodatku muzycznego. Ważnym elementem będzie również adoracja Krzyża, na którym życie stracił Jezus.

W Polsce i w niektórych krajach zgodnie z tradycją po modlitwie po komunii przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przenośny, i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem. Takie zwyczaje zobaczymy we większości polskich parafii.

Czy w Wielki Piątek jest msza święta?

Jak już wskazywaliśmy wyżej, Wielki Piątek jest wyjątkowy z wielu powodów. Jednym z nich jest fakt, iż jest on jedynym dniem w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Wierni powinni się skupić na Liturgii Męki Pańskiej. Po trzech dniach, według wierzących katolików Jezus zmartwychwstanie i ostatecznie zatriumfuje nad złem. W Wielkanoc w kościołach zapanują radosne pieśni.

