Dodatkowe pociągi ruszyły z Torunia. "Będziemy dostosowywać rozkład do potrzeb pasażerów"

Pociąg ze stacji początkowej Toruń Główny odjechał o godz. 7:12 - zgodnie z rozkładem jazdy. Po niespełna 40 minutach dojechał do stacji Czernikowo. Podróż powrotna rozpoczęła się o godz. 7:59. Dodatkową parę pociągów wprowadzono do nowego rozkładu jazdy w wyniku porozumienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Toruńskiego, Miasta Torunia oraz gmin: Lubicz, Obrowo i Czernikowo. To pierwszy w naszym regionie projekt zakładający partycypowanie samorządów w kosztach funkcjonowania komunikacji kolejowej.

W historycznym przejeździe wzięli udział sygnatariusze porozumienia: Marszałek Piotr Całbecki i członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Prezydent Torunia Michał Zaleski, Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz i Wójt Gminy Czernikowo Tomasz Krasicki, na stacji „Obrowo” do pociągu wsiedli Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński i Zastępca Wójta Joanna Zielińska. Samorząd Powiatu podczas wydarzenia reprezentowali starosta Marek Olszewski i wicestarosta Michał Ramlau.

- Transport kolejowy jest dla wschodniej części powiatu toruńskiego bardzo istotny, bo może być alternatywą dla komunikacji samochodowej. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo mogli dojechać do Torunia w godzinach porannego szczytu nie stojąc w długich korkach, dlatego zachęcamy do przesiadki w pociągi! Będziemy dostosowywać rozkład do potrzeb pasażerów, planujemy także budowę przystanków w wygodnych dla mieszkańców lokalizacjach - wyjaśnia starosta Marek Olszewski.

40 procent szacunkowego rocznego kosztu funkcjonowania dodatkowej pary pociągów pokrywa samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 60 procent finansują wspólnie Powiat Toruński, Miasto Toruń, Gmina Lubicz, Gmina Obrowo i Gmina Czernikowo. Zdjęcia z historycznego przejazdu prezentujemy pod tekstem.