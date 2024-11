Dramat na przejeździe kolejowym pod Toruniem. Kierowca wjechał pod pociąg. Poważne utrudnienia

Wystarczy kliknąć w ten link, by wpaść w poważne kłopoty! Oszuści mają nową metodę

Poważny wypadek na przejeździe kolejowym w Turznie

Strażacy z KM PSP w Toruniu poinformowali nas, że do wypadku na terenie powiatu toruńskiego doszło ok. godziny 9:30. Szczegóły omówiła w rozmowie z naszą reporterką mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzeczniczka toruńskich strażaków. - Na miejsce zostało wysłanych łącznie 5 zastępów straży pożarnej. Jeżeli chodzi o samochód, to w wyniku zdarzenia znalazł się w rowie. Kierowca był uwięziony w pojeździe. Został ewakuowany przez strażaków i przekazany pogotowiu ratunkowemu - zrelacjonowała Starowicz.

Pierwsze ustalenia policji po wypadku pod Toruniem

Na ten moment na trasie Jabłonowo-Pomorskie - Toruń występują utrudnienia w ruchu pociągów. Ten odbywa się jednym torem. Nasz dziennikarz rozmawiał o zdarzeniu ze st. sierż. Sebastianem Pypczyńskim z biura prasowego KMP w Toruniu.

Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe. Na miejscu są obecni policjanci, którzy ustalają przyczyny i okoliczności wypadku. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, ale poszkodowanego do szpitala zabrała karetka. Ruch na tej drodze jest znikomy. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca osobowego opla wjechał wprost pod pociąg - powiedział nam st. sierż. Pypczyński.

Ruch pociągów odbywa się wahadłowo. Wiemy, że pojazdem kierował mężczyzna. Więcej informacji na jego temat wkrótce. Policja apeluje o ostrożność na drogach. Warunki są trudne, więc warto zachować maksymalny poziom koncentracji.

