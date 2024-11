Dramat pod Toruniem. Ściana przygniotła nastolatka

Wypadek w Krobi pod Toruniem. Ściana przygniotła 17-latka

Dramat rozegrał się przy ul. Dolina Drwęcy w Krobi pod Toruniem. Strażacy z OSP KSRG Lubicz przekazali, że służby otrzymały wezwanie w poniedziałek (18 listopada), ok. godziny 16:40. W jednym z budynków trwały prace remontowe. Niestety, w pewnym momencie ściana działowa spadła na 17-latka. Poszkodowany trafił do szpitala. Nasz dziennikarz ustalił nieoficjalnie, że chłopak złamaną miednicę i uraz kręgosłupa. Co ważne - jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie się toczy - powiedział nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Ściana przygniotła nastolatka. Akcja służb

Na miejscu zdarzenia pracowali strażacy z JRG 3 w Toruniu (2x), JRG 1 w Toruniu, druhowie z OSP w Lubiczu, ratownicy medyczni i policjanci. Jeżeli pojawią się nowe ustalenia w tej sprawie, to przekażemy je w toruńskim oddziale "Super Expressu".

