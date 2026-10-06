Dramatyczne sceny w Brześciu Kujawskim. Kobieta znalazła się pod ciężarówką

Spis treści Poranny dramat na DK nr 62. Kobieta uwięziona pod pojazdem

Poranny dramat na DK nr 62. Kobieta uwięziona pod pojazdem

Poranek w powiecie włocławskim przyniósł bardzo niebezpieczne zdarzenie. Jak poinformowali po godzinie 8:30 strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, kobieta przechodząca przez przejście dla pieszych została uderzona przez ciężarówkę, co spowodowało znaczne utrudnienia na drodze krajowej nr 62. Do akcji ratunkowej zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej.

– Kobieta znajdowała się pod samochodem. Została wydobyta na zewnątrz. Na miejscu została jej udzielona pierwsza pomoc. Ruch odbywał się wahadłowo. Na miejscu pracują strażacy z Włocławka i OSP Brześć Kujawski – przekazał dziennikarce Radia ESKA Toruń bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, rzecznik prasowy KM PSP we Włocławku.

Dokładne przyczyny i przebieg tego wypadku będą teraz badane przez funkcjonariuszy lokalnej policji. Będziemy informować o wynikach ich pracy na łamach naszego portalu. Jednocześnie służby ratunkowe cały czas proszą o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas poruszania się po drogach. Nasza redakcja przyłącza się do tych apeli.

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