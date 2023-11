Relikty kompleksu św. Ducha znajdą się na liście zabytków. Do akcji wkracza też prokuratura

To był straszny wypadek na DK nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Strażacy z KW PSP w Toruniu poinformowali, że jedna osoba zginęła po tym, jak samochód ciężarowy najechał na tył samochodu osobowego. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Inowrocławia, a nadzoruje je prokurator. - Śmierć poniósł 74-letni kierowca osobówki. Śledztwo w tej sprawie ma ustalić, jak doszło do wypadku i kto się do niego przyczynił - poinformowała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa inowrocławskiej komendy.

Tragiczny wypadek na obwodnicy Inowrocławia. Policja prosi o pomoc świadków

- Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 47 7528 339 lub całodobowo z dyżurnym 47 7528 210 - apeluje policjantka z KPP w Inowrocławiu. Rodzinie i bliskim seniora składamy wyrazy współczucia. Raz jeszcze apelujemy o ostrożność na drogach - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Do tematu będziemy wracać.

Drogowy koszmar na obwodnicy Inowrocławia. Galeria ze zdjęciami - materiały policyjne oraz serwisu ino.online

