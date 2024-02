Drogowy koszmar na S10 w Toruniu. Zjechał prosto pod samochód! Dwie osoby nie żyją

Fatalne wieści spłynęły do nas z toruńskich dróg. Sobota była czarnym dniem w Kujawsko-Pomorskiem. Na trasie S10 zginęły dwie osoby. Dramat rozegrał się pomiędzy węzłami Toruń Południe i Toruń Zachód. - 32-letni kierowca renault z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, co doprowadziło do czołowego zderzenia z jadącym naprzeciw volkswagenem, którym kierował 39-latek - poinformował nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

- W wyniku tego zdarzenia 32-letni pasażer renaulta oraz 39-latek kierujący volkswagenem ponieśli śmierć na miejscu. 32-letni kierowca renaulta został przewieziony do szpitala - dodaje policjant z toruńskiej komendy.

Śledztwo w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora. Do kolejnych ustaleń będziemy wracać w naszym serwisie. Rodzinie i bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia. Przyłączamy się do apeli służb o ostrożność - dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. W najbliższym czasie warunki atmosferyczne nie będą nam ułatwiały zadania. Warto to wziąć pod uwagę, zdjąć nogę z gazu i zachować koncentrację.

Tragedia na DK nr 10 pod Toruniem. Śmiertelny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Galeria ze zdjęciami