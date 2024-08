Chrząstowo: Śmiertelny wypadek pod Inowrocławiem

Oficer prasowa KPP w Inowrocławiu poinformowała nas o drogowym dramacie, który rozegrał się w środę (28 sierpnia), ok. godziny 15:30. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy - motocykl i osobowy Peugeot. Niestety, na prostym odcinku drogi, kierowca jednośladu wjechał w tył samochodu. Finał był najgorszy z możliwych.

Samochodem jechały dwie osoby dorosłe i dziecko. Na skutek obrażeń ciała motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Do szpitala na badania trafiły pozostali uczestnicy wypadku

- wyjaśniła asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa inowrocławskiej komendy.

Czarny tydzień w Kujawsko-Pomorskiem

Przez kilka godzin droga w powiecie inowrocławskim była zablokowana. Policjanci wyznaczyli objazdy. Prowadzone śledztwo w tej sprawie ma na celu ustalenie co dokładnie się wydarzyło i jakie były tego przyczyny. Funkcjonariusze apelują o rozwagę na drodze. Komunikaty kierują zarówno do kierowców, jak i do pieszych. Niestety, to nie jedyne fatalne w skutkach zdarzenie z końcówki sierpnia.

W minioną sobotę (24 sierpnia) 40-latek i 33-latka zginęli w wypadku w miejscowości Pluskowęsy pod Golubiem-Dobrzyniem. Ich peugeot zderzył się na drodze krajowej nr 15 z fordem S Max, którego kierowca z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu. Razem z kobietą i mężczyzną podróżowało 2-letnie dziecko, które podobnie jak kierowca forda trafiło z obrażeniami ciała do szpitala. W tym przypadku również trwa śledztwo, nadzorowane przez prokuraturę. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].