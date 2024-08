Wypadek w Lubrańcu. 13 osób rannych w zderzeniu busa i osobówki

Aktualizacja godz. 12.23

Wszystkie osoby poszkodowane w wypadku w Lubrańcu podróżowały busem, czterem osobom jadącym osobówką nic się nie stało - poinformowała policja we Włocławku.

Aktualizacja godz. 12.05

Liczba osób rannych w wypadku w Lubrańcu wzrosła do 13 - wszystkie zostały już przetransportowane do szpitala, jak przekazał rzecznik straży pożarnej we Włocławku.

Wcześniej pisaliśmy:

Droga wojewódzka nr 270 jest całkowicie zablokowana, po tym jak w miejscowości Lubraniec doszło do poważnego wypadku. Wszystko działo się na skrzyżowaniu ulic: Brzeskiej i Lipowej w poniedziałek, 26 sierpnia, ok. godz. 9. Jak wstępnie informuje policja w jadącego pierwszą z ulic busa marki Mercedes, którym podróżowało 17 osób, uderzył samochód osobowy wyjeżdżający z ul. Lipowej. Bus przewrócił się na bok, lądując na jezdni. Osobówką podróżowały 4 osoby.

- Mamy informacje o 11 osobach poszkodowanych, z czego 8 zostało już zabranych do szpitala. Dwie, które odniosły ciężkie obrażenia ciała, trafiły do śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - jeden poleciał do szpitala wojewódzkiego w Płocku. Czekamy jeszcze na dalszy transport medyczny - relacjonuje bryg. mgr Mariusz Bladoszewski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

Droga wojewódzka nr 270 jest całkowicie zablokowana. Na miejscu nadal trwają czynności policji, które wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku.