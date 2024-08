Ciała dwóch mężczyzn pod Chojnicami. Byk miał stratować 59-latka

59-latek został stratowany przez byka, jego ojciec zmarł z przyczyn naturalnych - to wstępne wnioski z oględzin ciał dwóch mężczyzn, których znaleziono na prywatnej posesji w gminie Brusy. Służby ratownicze otrzymały informację w tej sprawie w czwartek, 22 sierpnia, w godzinach wieczornych. Gdy dotarły na miejsce, młodszy z mężczyzn leżał przed domem, a 93-latek znajdował się w środku. Po posesji biegał natomiast ok. 900-kilogramowy byk.

- Po oględzinach zwłok i miejsca zdarzenia można powiedzieć, że zwierzę wydostało się z pomieszczenia gospodarczego i prawdopodobnie stratowało 59-latka, który miał obrażenia ciała. Wygląda na to, że jego ojciec próbował mu jeszcze pomóc, chcąc odpędzić rozjuszone zwierzę i zagonić je z powrotem do sąsiedniego budynku. Na ten moment nic nie wskazuje, by byk zaatakował również seniora, bo prawdopodobnie zmarł on z przyczyn naturalnych - wyjaśnia Mirosław Orłowski, prokurator rejonowy w Chojnicach.

Na poniedziałek, 26 sierpnia, zaplanowano sekcję zwłok, która powinna ujawnić bezpośrednią przyczynę zgonu 59-latka.