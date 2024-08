Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska. "To moje rozbite auto, mogę tak rozjechać każdego"

Niewybuch w szpitalu MSWiA w Gdańsku. Saperzy w drodze

W poniedziałek, 26 sierpnia, w szpitalu MSWiA w Gdańsku mają się pojawić saperzy, by zabrać stamtąd niewybuch - poinformowało RMF FM. Pocisk znaleziono dwa dni wcześniej w czasie prowadzonych na terenie placówki prac ziemnych. Ewakuacja placówki nie będzie na szczęście konieczna, bo niewybuch znajduje się na terenie zamkniętym, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Jeszcze w sobotę zabezpieczył go pirotechnik z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Nasz pirotechnik ustalił, że jest to pozostałość po pocisku artyleryjskim kaliber 125 mm o 25 cm długości. Teren, gdzie go znaleziono, został ogrodzony, bez dostępu osób trzecich. Czekamy na przyjazd saperów - wyjaśnia Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

Po przetransportowaniu niewybuchu poza teren szpitala zostanie on niezwłocznie zneutralizowany.