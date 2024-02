Drzewo runęło na plac zabaw! Rodzice w szoku. "Dotychczas nie zwracaliśmy uwagi..."

Protest rolników w Toruniu i okolicach: Nowe komunikaty o utrudnieniach. To musisz wiedzieć [NA ŻYWO]

Dziennikarz miał ostry zawał serca. Protestujący rolnicy nie chcieli go przepuścić! "Nie mamy serca..."

O niepokojącym zdarzeniu, które miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę (17/18 lutego 2024) poinformował nas radny Michał Rzymyszkiewicz. Jak widać na załączonych zdjęciach, drzewo spadło na teren placu zabaw przy ul. Watzenrodego (osiedle Jar). - W związku z niebezpieczną sytuacją do jakiej doszło przy jednym z placów zabaw, skierowałem wniosek do Prezydenta Torunia o pilną kontrolę kondycji drzew rosnących w okolicy wszystkich miejskich placów zabaw i niezwłoczną eliminację martwych drzew, które stanowią zagrożenie - powiedział nam Rzymyszkiewicz. Skierowany do PMT wniosek znajdziecie w naszej galerii. Pod nią dalszy ciąg tekstu.

Toruń: Drzewo runęło na plac zabaw. Co zrobią urzędnicy?

W czwartek (22 lutego) ponownie rozmawialiśmy z radnym Rzymyszkiewiczem o tym zdarzeniu. Lokalny polityk z Torunia przekazał, że nie dostał jeszcze odpowiedzi ze strony UMT. - Przewrócone drzewo zostało usunięte - poinformował nas przedstawiciel Rady Miasta Torunia.

Dziennikarze portalu "Oto Toruń" rozmawiali z mieszkanką osiedla Jar, która była w konkretnym szoku. - Nie spodziewałam się, że to drzewo może się połamać. Chodzimy tam z córeczką kilka razy w tygodniu i dotychczas nie zwracaliśmy uwagi na drzewa. Teraz jesteśmy przerażeni - powiedziała pani Paulina.

Do tematu na pewno wrócimy w naszym serwisie. Przypominamy, że na naszym Facebooku czekamy na zgłoszenia o niepokojących sytuacjach z Torunia i okolic. Nasi dziennikarze pozostają do dyspozycji czytelników.