Dwie tragedie niemal w tym samym momencie. Czarny dzień w Kujawsko-Pomorskiem

Śmiertelne wypadki służby odnotowały w Inowrocławiu oraz Siemoniu. W pierwszym z nich zginął 51-letni mężczyzna. Z kolei pod Toruniem kierowca Peugeota najechał na 66-latka.

Ofiar wypadków nie udało się uratować. Przyczyny i okoliczności zdarzeń wyjaśniają policja i prokuratura. Wstępne ustalenia przekazujemy w tym materiale!

Mundurowi apelują o ostrożność. - Pamiętajmy, że warunki atmosferyczne mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach, ale nie tylko - podkreśla asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa KPP w Inowrocławiu.

Tragedia w Inowrocławiu. Nie żyje 51-latek

Dramat rozegrał się 11 lutego, około godziny 18:00 na ulicy Jacewskiej w Inowrocławiu. - Kierowca pojazdu marki Peugeot na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy trafił do szpitala, gdzie na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Do sprawy został zatrzymany kierujący pojazdem - wyjaśnia oficer prasowa z inowrocławskiej komendy.

- W tej sprawie prowadzone śledztwo ma na celu ustalenie jak doszło wypadku i kto się do niego przyczynił. Inowrocławska policja kieruje apel do świadków o kontakt z dyżurnym pod numerem telefonu 47 7528 210 - dodaje policjantka. Niestety, nie była to jedyna porażająca wiadomość, która tego wieczora dotarła do nas z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dramat w Siemoniu pod Toruniem. Najechał na 66-latka

Niemal w tym samym czasie co tragedia w Inowrocławiu, służby pracowały na miejscu dramatu w powiecie toruńskim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący osobową Toyotą 28-latek najechał na leżącego na jezdni 66-letniego mężczyznę - informuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

- Następnie, jadący za nim w tym samym kierunku 36-letni kierowca Peugeota, najechał na leżący na drodze rower. W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zginął na miejscu. Obaj kierowcy byli trzeźwi - opisuje szczegóły funkcjonariuszka z toruńskiej komendy. Więcej o tym zdarzeniu piszemy w tym materiale!

- Apelujemy zarówno do kierowców jak i pieszych o ostrożność i zachowanie zasady ograniczonego zaufania. Pamiętajmy, że warunki atmosferyczne mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach, ale nie tylko. Zachowanie wszystkich uczestników na drogach ogrywa tutaj ogromną rolę - przekazuje asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

Dwa drogowe dramaty niemal w tym samym momencie. Tragiczne wypadki w Kujawsko-Pomorskiem

