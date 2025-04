Dyrektorka o Johnie Malkovichu i festiwalu KONTAKT. "Warto czekać nawet parę lat"

Spis treści

John Malkovich w Toruniu i 29. Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT

Nic w tym dziwnego, że 29. MFT KONTAKT wywołuje ogromne emocje. Przy tej okazji do Torunia przyjedzie John Malkovich. Widzowie będą mogli podziwiać go na żywo. Po spektaklach wybitny aktor weźmie udział w spotkaniach z publicznością. 11 kwietnia ruszyła sprzedaż biletów na Festiwal. Cała ekipa pracuje intensywnie nad przygotowaniem imprezy. Dyrektorka Renata Dyrejczyk znalazła czas dla dziennikarza "Super Expressu" i zdradziła nam ciekawe szczegóły. Wywiad z menedżerką znajduje się poniżej.

Dyrektorka Festiwalu Kontakt: Malkovicha interesuje scena i rola, którą ma zagrać

Konrad Marzec, "Super Express": 30 maja rusza Festiwal Kontakt. Jak przekonać miłośników teatru oraz przede wszystkim tych, którzy do teatru nie chodzą, aby w tych dniach pojawić się w Toruniu i wziąć udział w wydarzeniu?

Dyrektorka Renata Derejczyk: Teatromani wiedzą, że teatr jest miejscem, w którym wciąż możemy przeżyć coś wspólnie. Widzowie i aktorzy. I my, i oni jesteśmy prawdziwi. Jesteśmy na żywo. Tu i teraz. Na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy razem i w unikalnej chwili, bo przecież każdego wieczoru ten sam spektakl zmienia się, trochę tak, jakby rodził się na nowo. To zawsze stanowiło o wyjątkowości i magii teatru. I nadal trwa. Zwłaszcza podczas festiwalu, bo wtedy nasze toruńskie przedstawienia spotykają się z realizacjami z Polski i ze świata. Ścigają się ze sobą i rozmawiają z nami swoimi unikalnymi językami. Festiwal to święto teatru. W ciągu tygodnia konkursowych zmagań możemy przeżyć wiele historii i emocji, które nas wzbogacą.

Nie wiem jednak, czy festiwal jest dla widzów-debiutantów, którzy dopiero podczas jego trwania mieliby pierwszy raz pójść do teatru. Takich nowicjuszy zapraszam serdecznie na spektakle Horzycy, żeby oswoili się z teatralną estetyką. Posmakowali teatru. Festiwal to już drugi, wyższy stopień wtajemniczenia. Choć wyobrażam sobie, że na Kontakt przyjeżdżają tłumy kinomaniaków, żeby zobaczyć na żywo Johna Malkovicha, czy Macieja Stuhra. Spektakle z ich udziałem mamy w programie i wtedy teatr staje się polem aktorskiego popisu, zyskuje prawdziwą gwiazdorską otoczkę. Nie jest ona najważniejsza, ale jest - kusi, oszałamia.

W programie Festiwalu widzimy bardzo bogatą ofertę. Komedie, dramaty, przejmujące historie - czy różnorodność jest tym, czym w pierwszej kolejności kierują się organizatorzy?

Od początku swojego istnienia festiwal KONTAKT chciał być miejscem spotkania teatrów europejskich na styku linii Wschód-Zachód, Południe-Północ. Krystyna Meissner - pomysłodawczyni KONTAKT - postulowała w latach 90-tych, aby festiwal był miejscem „zszywania Europy”. To hasło ponownie jest nam bardzo bliskie. Europa, zwłaszcza po agresji Rosji na Ukrainę, przestała być jednością, ale teatr może wciąż zbliżać ludzi do siebie, pomagać im zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć. Takimi spektaklami w programie festiwalu jest zarówno „Czarny Łabędź” Alvisa Hermanisa z Łotwy, czyli krytyczne spojrzenie na korzenie faszyzmu w Rosji, jak i „Kaligula” Ivana Uryvskiego z Ukrainy, historia jednostki, która posiada nieograniczoną władzę i wykorzystuje ją w nieludzki, przerażający sposób. Media w całej Polsce i nie tylko poruszyła wiadomość o przyjeździe na festiwal Johna Malkovicha. Czy może Pani zdradzić kulisy? Czy trudno było wynegocjować przyjazd ekipy spektaklu "Samotności pól bawełnianych"?

Rozmowy o przyjeździe „Samotności pól bawełnianych”, spektaklu według sztuki Bernarda Marie Koltesa na festiwal KONTAKT, rozpoczęłam zaraz po premierze w Rydze w roku 2022. Jednak kalendarz występujących w nim artystów, zarówno Johna Malkovicha jak i Ingeborge Dapkūnaitė, słynnej litewskiej aktorki, znanej choćby z filmu "Spaleni słońcem", był tak wypełniony, że dopiero teraz otwarła się przestrzeń czasowa na zaplanowanie gościnnych prezentacji na KONTAKCIE. Na wielkie gwiazdy można poczekać. Warto czekać nawet parę lat. Kiedy mieliśmy ustalone terminy, reszta organizacyjnych rzeczy poszła bardzo szybko i sprawnie.

Czy - i jeśli tak to jakie - John Malkovich przedstawił jakieś specjalne życzenia, dotyczące jego pobytu w Toruniu? Mam tu na myśli zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje.

Nie, na tym etapie, nie ma takich specjalnych życzeń. Żadnych świeżych kwiatów, czy butelki whisky przed lustrem. Kolor ścian w garderobie pozostanie bez zmian. To jest wielki aktor i profesjonalista, a nie kapryśna gwiazdka pop. Malkovicha interesuje scena i rola, którą ma zagrać.

Nie tylko John Malkovich. Co nas czeka?

"Gościem specjalnym będzie John Malkovich, który zagra 3 spektakle i weźmie udział w spotkaniu z publicznością". Aktor będzie dostępny dla tych, którzy kupią wejściówki na spektakl?

Wszyscy widzowie, którzy kupią bilety na toruńskie pokazy „Samotności pól bawełniankach” 5 i 6 czerwca będą mogli oklaskiwać wielkiego aktora, a 5 czerwca po spektaklu również wziąć udział w spotkaniu z nim. Zaznaczam, że będziemy rozmawiać bardziej o jego teatralnych doświadczeniach niż o filmach. Po prostu na Kontakcie Malkovich staje się częścią teatralnej rodziny. I o to jak rozumie teatr, co go w nim fascynuje, najbardziej będziemy pytać. "Za radykalną propozycję może zostać uznana „Ophelia’s Got Talent” Florentiny Holzinger., czyli prowokacyjny, cielesny, świadomie konfrontacyjny manifest o przekraczaniu granic" - to opis ze strony Festiwalu. Czy może Pani rozwinąć ten opis? Czego widzowie mogą się spodziewać podczas tego spektaklu?

Radykalny to nie znaczy wcale, że obrazoburczy, czy obraźliwy. Powiedzmy raczej że nowoczesny, odważny, bezpruderyjny. Florentina Holzinger – austriacka choreografka - to dzisiaj jedna z najważniejszych reżyserek teatralnych w Europie. Jej spektakle sytuują się na styku teatru tańca, performance’u i sztuki cyrkowej. Sam spektakl „Ophelia’s got talent” to historie kobiet i kobiecości w świecie, który wymusza za wszelką cenę oryginalność. Holzinger zaprasza nas do prześmiewczego talent show, w którym kobiety oceniają kobiety. Kobiety na scenie robią ze swoich ciał i umiejętności efektowne widowisko, którego bohaterkami są nimfy, nereidy, syreny czy postaci literackie potocznie kojarzone z wodą: Leda, Meluzyna, Odyna czy wreszcie tytułowa Ofelia.

Będziemy mieć kilka basenów na scenie. Zobaczymy akrobacje w powietrzu i pod wodą. Interakcje z widzami. Holzinger tworzy widowiska ironicznie feministyczne - przebiera swoje tancerki w nagość, ale nie jest wulgarna, nie drażni nikogo seksualnością. Ciała w jej spektaklu są wolne i naturalne. Jej praca to wspaniała teatralna zabawa z badaniem granic aktorek i widzów. Wyłącznie żeński zespół Holzinger martwi się o przyszłość planety i przyszłość naszych ciał. W jej przedstawieniach tańcem jest właściwie wszystko - od piercingu po taniec na linie, nurkowanie i gra na instrumentach.

Nie tylko pokazy teatralne. Atrakcje podczas Festiwalu KONTAKT

Na stronie Festiwalu czytamy, że "Zaplanowano ponadto pokazy filmów oraz debatę o współpracy biznesu i kultury". Czy może Pani zdradzić przynajmniej część tematów, które zostaną poruszone w trakcie debaty?

W tym roku szczególną uwagę poświęcamy współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami z Kujaw i Pomorza, i są to zarówno firmy które od lat towarzyszą naszemu teatrowi, jak i takie które rozpoczęły tę współpracę przy okazji tegorocznej edycji festiwalu KONTAKT. Dlatego debata „Biznes wspiera kulturę - kultura wspiera biznes”, którą zaplanowaliśmy na zakończenie festiwalu 6 czerwca o godz. 16.00 na Jordankach, będzie poświęcona zarówno lepszemu poznaniu się, określeniu potrzeb i oczekiwań, jak i wyznaczeniu na przyszłość sposobów, w jaki kultura i teatr mogą wpływać na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Zastanowimy się, jak współpracować, aby zarówno kultura, jak i biznes czerpały z tego rodzaju działań, poszerzały swoje doświadczenia i otwierały się na zupełnie nowe wyzwania. 6 czerwca o godzinie 21:00 widnieje pozycja "Koncert". Jakich artystów możemy się spodziewać?

Podczas tej edycji festiwalu KONTAKT widzowie będą mogli uczestniczyć w 2 koncertach. 31 maja zapraszamy przed główne wejście do Teatru im. Wilama Horzycy, tam odbędzie się koncert zespołu Polskie Znaki, który zaprezentują „Rzeczy ostatnie”, czyli cykl pogrzebowych pieśni ludowych, zbieranych przez muzyków na terenach Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i Podkarpacia wśród kantorów i śpiewaków. Nowocześnie zaaranżowane, z akcentem na metafizykę. Płyta, na której śpiewali Michał Szpak i inni wybitni wokaliści była kilka sezonów temu wielkim wydarzeniem na rynku muzycznym. Natomiast koncert na zakończenie festiwalu to ponowne spotkanie z aktorem i muzykiem Chrisem Obehi, którego ubiegłoroczna publiczność festiwalu KONTAKT mogła oglądać w spektaklu „Invisibili”. W tym roku Chris przyjeżdża ze swoim zespołem, aby wciągnąć nas w afrykańskie klimaty.

"Jak co roku dostępne będą karnety na wszystkie spektakle festiwalowe oraz specjalnie przygotowane karnety na 3 produkcje" - czy zakup karnetów opłaci się widzom bardziej, niż kupowanie wejściówek na pojedyncze spektakle?

W sprzedaży jest dostępny karnet na wszystkie spektakle (seria mocno limitowana) oraz karnety na 3 wybrane spektakle dostępne dla uczniów i studentów. Cena karnetów na 3 spektakle jest bardzo przystępna, chcemy aby młodzież, której nie stać na zakup bilety w regularnych cenach, mogła mimo wszystko uczestniczyć w festiwalu.

Jaką rolę Pani zdaniem pełni Festiwal w promocji miasta Torunia na zewnątrz?

KONTAKT jest najważniejszym międzynarodowym festiwalem teatralnym w Polsce. Festiwal to już światowa marka, artyści chcą tu przyjeżdżać, podoba się im formuła konkursowa, nie tak częsta obecnie w Europie. A ponieważ cały tegoroczny festiwal odbywa się w Toruniu, całe miasto staje się przestrzenią teatralną przecież widzowie wędrują między miejscami prezentacji, tworzą radosne zgromadzenia na zewnątrz przed teatrem. Na festiwal przyjeżdżają przedstawiciele polskiego środowiska teatralnego, krytycy i producenci z zagranicy. Trudno mówić o lepszej promocji. Z festiwalu korzysta Teatr Horzycy - dzięki relacjom nawiązanym na kolejnych edycjach wyprodukowaliśmy już sporo spektakli podpisanych przez wybitnych europejskich reżyserów i za chwilę wyprodukujemy kolejny. Ale tę tajemnicę - kto z wielkich współczesnych reżyserów będzie pracował z toruńskimi aktorami - zdradzę dopiero po festiwalu.

Jakie emocje towarzyszą Pani przed Festiwalem. Czy to jest motywacja, stres, a może ekscytacja?

Pewnie wszystko na raz. Ale to co najbardziej odczuwam, to jak z każdym dniem mocniej „przyśpiesza czas” i dopiero po festiwalu budzimy się z poczuciem olbrzymiej pustki, którą trudno czymkolwiek wypełnić.

Jak duża będzie ekipa, która ma za zadanie stworzyć Festiwal? Pytam tu o obsługę widzów, wolontariuszy i wszystkich innych, zaangażowanych w ten projekt.

Osób pracujących na różnych etapach przygotowania i obsługi festiwalu jest nieco ponad 200. To tak jakby nasz teatr jako organizator na czas festiwalu podwajał liczbę osób zatrudnionych.

Rozmawiał Konrad Marzec