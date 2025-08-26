Dziennikarz opuścił szpital po postrzale. To wyciągnęli z jego oka. "Wychodzę po 10 dniach walki o życie, oko, o siebie"

Michał Michalak
2025-08-26 19:41

Marcin Lewicki, dziennikarz z Torunia, opuścił szpital, po tym jak został postrzelony w dniu 15 sierpnia br. na skrzyżowaniu ul. Traugutta z Bulwarem Filadelfijskim. Do mężczyzny celowano prawdopodobnie z broni pneumatycznej, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. Jak przekazała policja w Toruniu, nieznany sprawca strzelał też do innych motocyklistów, i to w tym samym miejscu.

Marcin Lewicki

Autor: Marcin.Lewicki.7/ Facebook

Toruń. Postrzelony dziennikarz opuścił szpital. Policja szuka sprawcy

- Wychodzę:) po 10 dniach walki o życie, oko, o siebie, wracam do domu! - zaczął swój post Marcin Lewicki, który został postrzelony na ulicach Torunia 15 sierpnia br. Co gorsza, metalowy przedmiot, wystrzelony prawdopodobnie z broni pneumatycznej, trafił dziennikarza w oko, wskutek czego nadal nie odzyskał pełnej sprawności, choć najgorsze jest już za nim.

"Jak oko?" Odpowiem Wam ogólnie: jest. I to fantastyczna sprawa, bo niewiele brakowało, a miałbym sztuczną gałkę. Czy będę widział? Do tego jeszcze długa droga. Ale się nie poddam! Medycyna jest wspaniała, a ja usłyszałem wiele dobrych słów i niech to będzie fundament do dalszej walki - pisze poszkodowany.

Dziennikarz nie jest jedyną osobą, która ucierpiała w wyniku działań nieznanego sprawcy. Policja w Toruniu prowadzi postępowanie dotyczące narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kilku motocyklistów. Do wszystkich, jak wskazuje zabezpieczony w sprawie materiał dowodowy, oddano strzały z broni pneumatycznej, na którą nie jest wymagane pozwolenie. Do ww. zdarzeń doszło:

  • 14;
  • 15;
  • i 18 sierpnia br.;

na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Warszawskiej w Toruniu.

Dotychczas nikt w tej sprawie nie usłyszał zarzutów. Czynności śledczych trwają, a policjanci sprawdzają każdy przekazany sygnał. M.in. przeszukali mieszkania w pobliskiej kamienicy, które mają okna wychodzące w kierunku skrzyżowania, gdzie doszło do incydentów, weryfikowane są informacje uzyskane od świadków - mówiła "Super Expressowi" aspirantka Dominika Bocian, rzeczniczka KMP w Toruniu.

Przerażająca historia z Otwocka. 43-latek strzelał do pary w samochodzie

