Eksplozja i pożar domu w Chełmnie! Jedna osoba nie żyje

Fatalne informacje spłynęły do nas z Chełmna (województwo kujawsko-pomorskie). W domu przy ul. Kwiatowej doszło do wybuchu gazu. Jedna osoba nie żyje, a kolejne trzy są poszkodowane! Na miejscu wciąż trwa akcja straży.

  • Wybuch gazu, potężna eksplozja i pożar w domu przy ul. Kwiatowej - do tragedii doszło 12 listopada przed godziną 13:15. - 6 zastępów SP na miejscu zdarzenia, kolejne 4 SP w drodze. Zadysponowano grupę Oficera Operacyjnego KW - przekazali strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.
  • Niestety, strażacy potwierdzili, że jest jedna ofiara śmiertelna. To osoba w wieku ok. 40 lat.
  • Trzy osoby poszkodowane trafiły do szpitali. 

Chełmno: Wybuch gazu i pożar w domu

Informację o eksplozji i pożarze strażacy przekazali przed godziną 14:00. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na ten moment nie ma informacji o przyczynach tragedii. Do tematu wrócimy w "Super Expressie".

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

