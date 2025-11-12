Eksplozja i pożar domu w Chełmnie! Jedna osoba nie żyje

Wybuch gazu, potężna eksplozja i pożar w domu przy ul. Kwiatowej - do tragedii doszło 12 listopada przed godziną 13:15. - 6 zastępów SP na miejscu zdarzenia, kolejne 4 SP w drodze. Zadysponowano grupę Oficera Operacyjnego KW - przekazali strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Niestety, strażacy potwierdzili, że jest jedna ofiara śmiertelna. To osoba w wieku ok. 40 lat.

Trzy osoby poszkodowane trafiły do szpitali.

Chełmno: Wybuch gazu i pożar w domu

Informację o eksplozji i pożarze strażacy przekazali przed godziną 14:00. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP), że jedna ze ścian w piwnicy, gdzie miał nastąpić wybuch, jest uszkodzona. Na ten moment nie ma informacji o przyczynach tragedii. Do tematu wrócimy w "Super Expressie".

