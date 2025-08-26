Najpierw był wypadek w Michalinie. W nocy zginęła tam 68-letnia kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni kierujący peugeotem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie dostosował się do znaku STOP i wymusił pierwszeństwo przejazdu kierującej skodą.

Dzień później w Starym Brześciu pod Włocławkiem zginął 32-latek. Z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym scania z naczepą.

Trwają powroty z wakacji. Policja apeluje o ostrożność nie tylko na kujawsko-pomorskich drogach! Ku przestrodze, prezentujemy materiały z miejsc wypadków w regionie!

Kujawsko-pomorskie: Śmierć na drodze. Kobieta zginęła w Michalinie

Do wypadku na DK nr 91 w Michalinie doszło 24 sierpnia po północy. Pełniąca obowiązki oficer prasowej KPP w Aleksandrowie Kujawskim asp. Agnieszka Czerny przekazała nam wstępne ustalenia miejscowych funkcjonariuszy.

- 41-letni kierujący peugeotem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie dostosował się do znaku STOP i wymusił pierwszeństwo przejazdu kierującej skodą. W wyniku zderzenia 68-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Jej 70-letnia pasażerka trafiła do szpitala - wyjaśniła asp. Czerny.

Tej tragedii można było uniknąć. Wymuszanie pierwszeństwa to częsty błąd kierowców. Policjanci apelują o ostrożność i upewnianie się, że możemy bezpiecznie wykonać manewr.

Tragiczny wypadek w Starym Brześciu. Nie żyje młody mężczyzna

Nie minęło nawet 30 godzin, a dostaliśmy informacje o kolejnym, śmiertelnym wypadku. 25 sierpnia, po godzinie 5:00 na drodze K-62 pomiędzy miejscowościami Brześć Kujawski a Pikutkowo zginął 32-letni mężczyzna.

- Z wstępnych ustaleń wynika, że 32-letni kierujący pojazdem peugeot jadąc od strony Włocławka z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym scania z naczepą. W wyniku zdarzenia kierowca pojazdu osobowego poniósł śmierć na miejscu - przekazał mł. asp. Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.

49-latek z ciężarówki nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora. Również i w tym przypadku policjanci apelują o ostrożną jazdę. Przypominamy - w końcówce sierpnia wielu Polaków wraca z wakacji. Ruch na drogach może być większy niż zazwyczaj. Pomóżmy sobie nawzajem i zachowajmy maksymalny poziom koncentracji. Rodzinom i bliskim ofiar wypadków składamy wyrazy współczucia.

