Tragedia na placu zabaw w Inowrocławiu. Nie żyje 65-letni mężczyzna!

Do dramatycznych wydarzeń doszło na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu. 19 sierpnia, we wtorkowy wieczór, mieszkańcy zaalarmowali służby o nagłym zasłabnięciu mężczyzny na placu zabaw znajdującym się u zbiegu ulic 800-lecia i Polskich Saperów. Zgłoszenie przyjęła policja, a na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe – pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz patrol policji.

Na miejscu trwała akcja ratunkowa. Ratownicy medyczni prowadzili działania, których celem było przywrócenie funkcji życiowych 65-letniego mężczyzny. Niestety, mimo ich starań, życia inowrocławianina nie udało się ocalić.

– Na placu zabaw nastąpił zgon mężczyzny lat 65, tożsamość policja ustaliła. Zdarzenie bez udziału osób trzecich – poinformowała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, a po wstępnych ustaleniach potwierdzono, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Śmierć mężczyzny nastąpiła nagle, a przyczyny zostaną szczegółowo wyjaśnione przez odpowiednie służby.

Gdzie szukać pomocy?

Życie bywa trudne. Czasem stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Kryzysy, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze – to sygnały, że potrzebujemy wsparcia. Pamiętaj, że nie jesteś sam! Istnieją miejsca i ludzie gotowi Ci pomóc. Nie wstydź się prosić o pomoc – to oznaka siły, a nie słabości.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze – zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Wyciągnięcie ręki po pomoc to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Gdzie możesz szukać wsparcia?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.