Tragedia na placu zabaw w Inowrocławiu. Nie żyje 65-letni mężczyzna!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-08-22 12:32

We wtorkowy wieczór, 19 sierpnia, na placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic 800-lecia i Polskich Saperów w Inowrocławiu doszło do tragicznego zdarzenia. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia 65-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Tragedia na placu zabaw w Inowrocławiu. Nie żyje 65-letni mężczyzna!

i

Autor: Pexels.com
Super Express Google News

Do dramatycznych wydarzeń doszło na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu. 19 sierpnia, we wtorkowy wieczór, mieszkańcy zaalarmowali służby o nagłym zasłabnięciu mężczyzny na placu zabaw znajdującym się u zbiegu ulic 800-lecia i Polskich Saperów. Zgłoszenie przyjęła policja, a na miejsce natychmiast skierowano wszystkie służby ratunkowe – pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz patrol policji.

Zobacz: 61-latek zginął od 22 ciosów nożem kuchennym. Teraz jego rodzina pozywa policjantów! Mocne zarzuty

Na miejscu trwała akcja ratunkowa. Ratownicy medyczni prowadzili działania, których celem było przywrócenie funkcji życiowych 65-letniego mężczyzny. Niestety, mimo ich starań, życia inowrocławianina nie udało się ocalić.

Na placu zabaw nastąpił zgon mężczyzny lat 65, tożsamość policja ustaliła. Zdarzenie bez udziału osób trzecich – poinformowała asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli teren, a po wstępnych ustaleniach potwierdzono, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Śmierć mężczyzny nastąpiła nagle, a przyczyny zostaną szczegółowo wyjaśnione przez odpowiednie służby.

Gdzie szukać pomocy?

Życie bywa trudne. Czasem stawia przed nami wyzwania, które wydają się nie do pokonania. Kryzysy, poczucie osamotnienia, myśli samobójcze – to sygnały, że potrzebujemy wsparcia. Pamiętaj, że nie jesteś sam! Istnieją miejsca i ludzie gotowi Ci pomóc. Nie wstydź się prosić o pomoc – to oznaka siły, a nie słabości.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze – zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Wyciągnięcie ręki po pomoc to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim życiem. Gdzie możesz szukać wsparcia?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INOWROCŁAW