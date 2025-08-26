Nocny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Popełnił popularny błąd, kobieta zginęła

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na DK nr 91 w Michalinie (województwo kujawsko-pomorskie). 68-letnia kobieta nie żyje, Jej pasażerka trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Policjanci pokazali zdjęcia z miejsca zdarzenia. Znamy też pierwsze ustalenia w tej sprawie.

  • Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w Michalinie na drodze krajowej numer 91. Kobieta zginęła na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  • Dramat rozegrał się 24 sierpnia, kilkanaście minut po północy. Znamy już pierwsze ustalenia policjantów z KPP w Aleksandrowie Kujawskim!
  • Funkcjonariusze pokazali również zdjęcia z miejsca zdarzenia. Pasażerka 68-latki trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Szczegóły opisujemy poniżej!

Michalin: Tragiczny wypadek na DK nr 91 w Kujawsko-Pomorskiem

O tragedii informuje asp. Agnieszka Czerny, pełniąca obowiązki oficer prasowego KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Spokojna noc zmieniła się w drogowy koszmar. Kilkanaście minut po północy, w wypadku zginęła 68-letnia kobieta.

- Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 41-letni kierujący peugeotem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie dostosował się do znaku STOP i wymusił pierwszeństwo przejazdu kierującej skodą. 70-letnia pasażerka ofiary trafiła do szpitala - przekazuje "Super Expressowi" asp. Agnieszka Czerny.

Nasz dziennikarz potwierdził, że stan 70-latki określany był jako ciężki. Postępowanie w sprawie wypadku trwa pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze apelują o ostrożność! Wymuszanie pierwszeństwa to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Warto zdjąć nogę z gazu i bardzo uważać przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej.

Ku przestrodze, poniżej prezentujemy galerię ze zdjęciami z tragedii w Michalinie:

Wypadek na DK nr 91 w Michalinie. Nie żyje kobieta
Kolejna tragedia w Kujawsko-Pomorskiem

O tym, że wypadków jest za dużo wiemy wszyscy. Niestety, 25 sierpnia ponownie się o tym przekonaliśmy. Włocławscy policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora okoliczności tragedii, do której doszło na drodze K-62 w miejscowości Stary Brześć (powiat włocławski). W wyniku zderzenia osobowego peugeota i pojazdu ciężarowego scania, kierujący osobówką w wieku 32 lat poniósł śmierć na miejscu. Do tej sprawy wrócimy w "Super Expressie". Rodzinom i przyjaciołom ofiar składamy wyrazy współczucia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

