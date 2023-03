FC Toruń i gwiazda The Voice Kids zadbają o emocje! Moc atrakcji

Hałas nie daje żyć mieszkańcom Torunia! Czytelnik opowiada o roku walki i ma pretensje do TZMO. Spółka odpowiada

Połączenie emocji sportowych i doznań artystycznych? To możliwe i to już w najbliższy weekend w Toruniu. Zadbają o nie m.in toruńscy Kolumbijczycy: Jefferson Moreno Ortiz i Daniel Callego Garcia oraz Lena Mrówczyńska, uczestniczka 6. edycji programu The Voice Kids. 11-letnia torunianka w trakcie swojego występu w programie odwróciła wszystkie fotele, a po jej próbie w hali z parkietu długo podnosili się także "Pomarańczowo - Czarni".

FC Toruń w walce o kolejne zwycięstwo

Wracając jednak do samego meczu, to warto podkreślić, że FC Reiter czeka w niedzielę trudne zadanie. "Akademicy" z Warszawy to zespół, z którym każdy musi się liczyć. "Pomarańczowo-Czarni" zrobią wszystko, aby odnieść 5 z rzędu zwycięstwo w FOGO Futsal Ekstraklasie.

Dla zespołu z Wilanowa to trzeci sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej (awans 2019/2020), a dla obu drużyn będzie to szósty mecz w historii występów w FOGO Futsal Ekstraklasie. Bilans jest remisowy. 2-1-2. Każdy z zespołów ma na swoim koncie po 2 zwycięstwa. W sezonie 2020/2021 padł remis 0:0.

Tym razem gole padną na pewno, a przynajmniej to obiecują przedstawiciele gospodarzy. Torunianie mają w swoich szeregach fantastycznych i widowisko grających Kolumbijczyków! Jeffer ma na swoim koncie 17, a Daniel 15 trafień. Po drugiej stronie również mamy zawodników, którzy regularnie "gnębią" swoich rywali. Maciej Pikiewicz ustrzelił 15 bramek, a Michał Klaus ma na koncie 10 goli.

Torunianie są już niemal pewni awansu do fazy play off. Kolejny ważny krok postarają się zrobić w niedzielę! Będą ich wspierać m.in speedrowerzyści TSŻ Toruń.

FC Reiter Toruń - AZS UW Darkomp Wilanów (niedziela 2.04, godz. 16:00) Hala SP 28 przy ul. Przy Skarpie 13. Bilety dostępne są TUTAJ.