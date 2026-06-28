Plejada gwiazd na gali w Toruniu. Elegancja, klasa i zachwycające kreacje na zdjęciach

Gala Otwarcia 24. MFF BellaTOFIFEST w Toruniu

Zwieńczeniem 1. dnia 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST w Toruniu była Gala Otwarcia. Organizatorzy wyróżnili:

Agatę Kuleszę (Złoty Anioł za Niepokorność Twórczą),

Dorotę Stalińską (Złoty Anioł dla Damy Polskiego Kina),

Magdalenę Czerwińską (Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri.),

Agatę Turkot (Złoty Anioł dla Europejskiej Aktorki Bella Woman)

i Tomasza Schuchardta (Złoty Anioł za Niepokorność Twórczą)

- Co to jest niepokorność? Wydaje mi się, że czymś, czym trzeba się kierować w sztuce. Nie wiem, czy ja do końca to robię, ale też specjalnie z nurtem nie idę. Wydaje mi się, że staram się przygotowywać zawsze ciekawie do wszystkiego, co robię i ta moja ciekawość potem też ciekawi ludzi - mówił dziennikarzom Tomasz Schuchardt.

- Byłam nieco zdziwiona, bo z jednej strony wydaje mi się, że jestem niezwykle pokorną aktorką. Później zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi z tą moją niepokornością i tak pomyślałam - chyba Agata, to jest dobrze i chyba chcą cię nagrodzić za to, że jesteś w zgodzie z samą sobą i że jesteś odważna - powiedziała Agata Kulesza, znana m.in. z genialnych filmów Wojciecha Smarzowskiego.

Gali towarzyszył projekt muzyczny "Beyond the Screen with Emilio Piano". Nagrody wręczali m.in. dyrektorka Tofifest Film Festival Kafka Jaworska, producentka Dorota Płoska-Grzybowska, prezydent Torunia Paweł Gulewski i Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami autorstwa Piotra Lampkowskiego z "Super Expressu". Widać tam ciekawe momenty i eleganckie kreacje gwiazd z pierwszych stron gazet!

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Tofifest 2026: Ponad 130 filmów, "12 małp" motywem przewodnim

- W tym roku mamy 130 tytułów, prawie 200 gości. Myślę, że jako zespół możemy być dumni, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum - mówiła nam na początku tygodnia dyrektorka imprezy Kafka Jaworska.

Oprócz wspominanych wyżej aktorek i aktorów, zaproszenie przyjęli m.in. Nastassja Kinski, Bogusław Linda (otrzyma medal Thorunium) Joanna Kulig, Andrzej Chyra, Jerzy Skolimowski, Alicja Bachleda-Curuś, Grażyna Szapołowska, czy Jan Komasa. Organizatorzy zapewniają, że oprócz gigantów kina, chcą przedstawiać publiczności tych, którzy są na początku swojej filmowej kariery.

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Motyw przewodni tegorocznej edycji stanowi kultowy thriller science fiction „12 małp" Terry'ego Gilliama - twórcy związanego z grupą Monty Python. To przez ten pryzmat organizatorzy zapraszają do refleksji nad kondycją współczesnego kina i świata.