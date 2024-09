Nowe fakyt

Gałąź spadła na czterolatków! Wiemy, w jakim stanie są poszkodowane dzieci

Place zabaw pod czujną kontrolą miasta. To po wypadku, do którego doszło w miniony piątek w parku miejskim w Toruniu. Na dwójkę czterolatków spadła gałąź. Dzieci trafiły do szpitala. Wspominany plac, na ten moment jest wyłączony z użytkowania. W jakim stanie są poszkodowani? Nowe fakty znajdziecie w tekście.