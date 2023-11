Genialny mecz bramkarza KH Energa Toruń. Unia Oświęcim padła na Tor-Torze

Środowe spotkanie rozpoczęło się udanie dla gości. Już po jedenastu minutach Unia prowadziła 2:0. Wynik spotkania otworzył w czwartej minucie Erik Ahopelto, a siedem minut później rezultat podwyższył Krystian Dziubiński. Trzy minuty przed końcem pierwszej części gry straty zmniejszył Mirko Djumic. Kolejne dwadzieścia minut z pewnością należały do byłego finalisty Pucharu Polski. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Daniła Larionovs, który ładnymi strzałami pokonał bramkę strzeżoną przez Lundina. KH Energa z minuty na minutę coraz bardziej się rozkręcał, lecz gospodarzom nie udało się zdobyć kolejnego trafienia w drugiej tercji.

Hokej: KH Energa Toruń wygrywa. Dwóch bohaterów

Mówi się, że co się odwlecze to nie uciecze, i torunianie podwyższyli prowadzenie na samym początku trzeciej odsłony. Riku Tiainen po podaniu od Atte Huhteli mocnym strzałem zdobył czwartą bramkę dla toruńskiej drużyny. Jedenaście minut później nadeszła odpowiedź Unii, przez co na Tor-Torze zrobiło się gorąco. Mimo wszystko, medalistom rozgrywek nie udało się zremisować, przez co podopieczni Juhy Nurminena mogli cieszyć się z ważnego zwycięstwa. Bohatermi byli Larionovs i bramkarz Julius Pohjanoksa. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z toruńskiego lodowiska.

KH Energa Toruń – Re-Plast Unia Oświęcim 4:3 (1:2, 2:2, 1:1)

0:1 - Ahopelto - Karjalainen, Heikkinen (04:39)

0:2 - Dziubiński - Sadłocha, Bezuska (11:14)

1:2 - Djumic - Larionovs (17:56)

2:2 - Larionovs - Sozanski (25:15)

3:2 - Larionovs - Fjodorovs (39:54)

4:2 - Tiainen - Huhtela, Syty (41:32)

4:3 - Olsson-Trkulja - Diukow, Ackered (52:26)

Tekst: Jan Stepiczew